L’Associazione nazionale magistrati della Toscana interviene a sostegno di Mariella Galano, giudice del tribunale di Prato finita al centro delle polemiche per una sentenza che ha riconosciuto a un operaio senegalese, con più mogli e 11 figli, il diritto a percepire gli assegni familiari anche per i figli residenti in Africa e nati da diversi matrimoni.

La decisione, arrivata dopo un ricorso presentato dall’uomo contro l’Inps, ha suscitato critiche politiche, in particolare da parte di Fratelli d’Italia e Lega.

La Giunta esecutiva sezionale dell’Anm Toscana ha espresso “vicinanza e solidarietà” alla magistrata, contestando soprattutto gli articoli di stampa che hanno collegato la sentenza alla sua partecipazione a iniziative sindacali contro la riforma Nordio durante la campagna referendaria.

Secondo l’associazione, questo accostamento avrebbe lo scopo di mettere in discussione l’imparzialità della giudice sulla base del suo impegno civile, anziché affrontare gli aspetti giuridici della decisione.

“L’attacco a Mariella Galano è un attacco a tutta la magistratura”, sostiene l’Anm, evidenziando come simili iniziative rischino di compromettere la fiducia dei cittadini nell’operato dei giudici.

L’associazione critica infine il comportamento di una parte della stampa che, di fronte a provvedimenti giudiziari controversi, sceglierebbe di concentrarsi sulla figura del magistrato piuttosto che sulle motivazioni delle sentenze, contribuendo così a screditarne l’attività professionale.