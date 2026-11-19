Una comunità che risponde presente, anche quando i tempi sono difficili. È il bilancio della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta sabato 14 novembre in tutta Italia. Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, da 30 anni è il più grande gesto collettivo di solidarietà del Paese.

A San Miniato Basso la Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha presidiato il punto vendita Eurospin. I soci hanno accolto i clienti all'ingresso, spiegato il senso dell'iniziativa e raccolto i prodotti donati, poi destinati alle famiglie in difficoltà del territorio attraverso la rete del Banco Alimentare.

A rendere la giornata ancora più speciale è stata la presenza di un Tabler della Round Table olandese che, in vacanza a San Miniato per la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, ha scelto di unirsi come volontario ai Tablers italiani. Un gesto che racconta lo spirito internazionale della Round Table: un'amicizia senza confini, che si traduce in servizio concreto ovunque ci si trovi.

La generosità dei cittadini è stata il vero motore della giornata. Nonostante un contesto economico che pesa su molti bilanci familiari, i sanminiatesi hanno dimostrato una sensibilità diffusa in tutti i supermercati aderenti del comune.

«Ogni pacco di pasta, ogni scatola di legumi lasciata nel carrello è un gesto concreto verso chi sta vivendo un momento difficile», dichiarano dalla Round Table 76 San Miniato Fucecchio. «Ringraziamo chi ha donato, il personale dell'Eurospin per l'accoglienza, tutti i Tablers che hanno dedicato la loro giornata a questo servizio e l'amico olandese che ha condiviso con noi questa esperienza. Fare del bene insieme è la ragione stessa del nostro club.»

La Round Table è un'associazione di servizio internazionale che riunisce giovani professionisti, imprenditori, dirigenti, lavoratori e uomini di cultura, uniti dall'amicizia e dall'impegno a servizio della comunità. Oltre ai propri progetti sul territorio, la Round Table 76 partecipa ogni anno alle iniziative nazionali della Round Table Italia a sostegno del Banco Alimentare.

Fonte: Round Table 76 San Miniato Fucecchio