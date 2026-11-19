Il Parco Robinson ora ha un futuro di riqualificazione. Dopo anni di stallo finalmente il sindaco Roberto Giannoni ha trovato i fondi per avviare il recupero di questa area, ma soprattutto darle una funzione e una fruibilità. “La buona notizia è che per il Parco Robinson di Santa Croce Sull’Arno, grazie a un emendamento presentato da Marco Stella, capogruppo di Forza Italia e dal consigliere regionale Jacopo Ferri, durante il consiglio regionale, il progetto realizzato dai nostri tecnici comunali viene finanziato per 55mila euro”.

A dare l'annuncio di questo importante successo è il sindaco Roberto Giannoni dopo essere stato informato dagli stessi consiglieri regionali: “La Regione Toscana - continua Giannoni - finanzierà nell’annualità 2027 un intervento del comune di Santa Croce sull'Arno al Parco Robinson, per promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo”.

E il comune ha già le idee chiare su come spendere queste risorse pubbliche per il parco Robinson, visto che i soldi sono stati concessi sulla base di un progetto già elaborato dall'ufficio tecnico. “L'intervento prevede - spiega il primo cittadino - un'area didattica di circa 200 metri quadri per insegnare a bambini e ragazzi a guidare la bicicletta e la mountain bike, ricavata dall'attuale pista di pattinaggio e dotata di attrezzature dedicate. Prevede inoltre il ripristino della rete interna di sentieri, con tre percorsi permanenti di diversa difficoltà e la posa di bacheche illustrative e di segnaletica. Il parco diventerà così un punto di collegamento tra la Riserva naturale di Montefalcone, la Via Francigena e la rete escursionistica delle Cerbaie”.

Un'opera quindi che non solo riqualifica il parco Robinson rendendolo uno spazio fruibile e con una funzionalità, ma lo ricolloca in una visione urbanistica del territorio rendendolo una cerniera tra due aree a vocazione 'naturalistica e turistica', quindi molto più di un semplice restyling, che senza una prospettiva non coglierebbe a pieno le potenzialità del luogo.

“Il nostro impegno per il territorio è stato premiato e il lavoro di progettazione dei nostri uffici si è rivelato importante - conclude Giannoni - Un progetto al quale stavamo lavorando da inizio mandato e che dimostra la capacità di questa amministrazione nel portare avanti un importante rilancio del nostro territorio. Ringrazio Mtb OPEN CLUB e Paolo Muma Bendinelli che ci hanno dato preziosi suggerimenti alla stesura del progetto, a dimostrazione che non lo abbiamo calato dall'alto ma lo abbiamo costruito con criterio e confronto”.

Fonte: Comune di Santa Croce Sull'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate