Il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni: “Realizzeremo un'area didattica per insegnare ai ragazzi a usare bici e mountain bike, ci sarà anche il recupero della sentieristica con tre distinti percorsi”
Il Parco Robinson ora ha un futuro di riqualificazione. Dopo anni di stallo finalmente il sindaco Roberto Giannoni ha trovato i fondi per avviare il recupero di questa area, ma soprattutto darle una funzione e una fruibilità. “La buona notizia è che per il Parco Robinson di Santa Croce Sull’Arno, grazie a un emendamento presentato da Marco Stella, capogruppo di Forza Italia e dal consigliere regionale Jacopo Ferri, durante il consiglio regionale, il progetto realizzato dai nostri tecnici comunali viene finanziato per 55mila euro”.
A dare l'annuncio di questo importante successo è il sindaco Roberto Giannoni dopo essere stato informato dagli stessi consiglieri regionali: “La Regione Toscana - continua Giannoni - finanzierà nell’annualità 2027 un intervento del comune di Santa Croce sull'Arno al Parco Robinson, per promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo”.
E il comune ha già le idee chiare su come spendere queste risorse pubbliche per il parco Robinson, visto che i soldi sono stati concessi sulla base di un progetto già elaborato dall'ufficio tecnico. “L'intervento prevede - spiega il primo cittadino - un'area didattica di circa 200 metri quadri per insegnare a bambini e ragazzi a guidare la bicicletta e la mountain bike, ricavata dall'attuale pista di pattinaggio e dotata di attrezzature dedicate. Prevede inoltre il ripristino della rete interna di sentieri, con tre percorsi permanenti di diversa difficoltà e la posa di bacheche illustrative e di segnaletica. Il parco diventerà così un punto di collegamento tra la Riserva naturale di Montefalcone, la Via Francigena e la rete escursionistica delle Cerbaie”.
Un'opera quindi che non solo riqualifica il parco Robinson rendendolo uno spazio fruibile e con una funzionalità, ma lo ricolloca in una visione urbanistica del territorio rendendolo una cerniera tra due aree a vocazione 'naturalistica e turistica', quindi molto più di un semplice restyling, che senza una prospettiva non coglierebbe a pieno le potenzialità del luogo.
“Il nostro impegno per il territorio è stato premiato e il lavoro di progettazione dei nostri uffici si è rivelato importante - conclude Giannoni - Un progetto al quale stavamo lavorando da inizio mandato e che dimostra la capacità di questa amministrazione nel portare avanti un importante rilancio del nostro territorio. Ringrazio Mtb OPEN CLUB e Paolo Muma Bendinelli che ci hanno dato preziosi suggerimenti alla stesura del progetto, a dimostrazione che non lo abbiamo calato dall'alto ma lo abbiamo costruito con criterio e confronto”.
Fonte: Comune di Santa Croce Sull'Arno - Ufficio Stampa
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