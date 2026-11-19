In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la seduta ordinaria del Consiglio regionale della Toscana sarà preceduta da un momento di riflessione e sensibilizzazione dedicato al tema.

Alle 9 del 25 novembre, in aula consiliare, l’attrice Valentina Banci farà la lettura di un testo creato per l’occasione dal titolo ‘Senza chiedere permesso’.

Attraverso il linguaggio del teatro verrà data voce così a un tema che interpella le Istituzioni e l'intera comunità per ribadire l’impegno concreto contro ogni forma di violenza di genere.

Al termine della lettura, seguiranno gli interventi di ciascun gruppo consiliare, a testimonianza di un impegno condiviso che supera le differenze politiche.

“La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l’intera comunità e che le Istituzioni hanno il dovere di riconoscere, contrastare e prevenire. Il 25 novembre non può restare una ricorrenza sul calendario: deve diventare una responsabilità quotidiana per chi ha il compito di rappresentare i cittadini. Per questo abbiamo voluto aprire i lavori del Consiglio regionale con un momento di ascolto e di confronto”, anticipa la presidente Stefania Saccardi. “Il teatro ha la capacità di arrivare dove spesso le parole istituzionali faticano, e ringrazio Valentina Banci per la sua sensibilità. Il rispetto, la libertà e l’autodeterminazione delle donne non sono mai un fatto privato, ma un valore che appartiene a tutti. Con il contributo di tutti i gruppi consiliari vogliamo dire con chiarezza che su questo tema non ci sono distanze politiche, ma un impegno comune”.

Al termine degli interventi, il Consiglio proseguirà con i lavori della seduta ordinaria.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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