Domani, 20 novembre, si celebra la Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, una ricorrenza fondamentale che segna l’anniversario dell’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più urgente ed è dedicata al diritto alla pace e alla tutela dei minori nei paesi che vivono in situazioni di conflitto, dove i più piccoli sono le prime e più vulnerabili vittime delle guerre, della povertà e dell'instabilità.

Fin dalla sua fondazione, il Movimento Shalom è impegnato quotidianamente nella difesa e nel sostegno dell'infanzia, operando sia a livello nazionale che internazionale per restituire dignità e speranza alle nuove generazioni. Nel corso degli anni, grazie alla generosità di tanti sostenitori, l'associazione ha garantito alimentazione, istruzione e cure mediche a decine di migliaia di bambini e bambine nei contesti più fragili del pianeta, costruendo scuole, presidi sanitari e progetti di sviluppo comunitario.

Un impegno concreto che non si ferma e che oggi chiede il contributo di tutti. Per continuare a cambiare la vita di tanti minori basta davvero un piccolo gesto quotidiano: con soli 55 centesimi al giorno (il costo di meno di mezzo caffè), chiunque può attivare un sostegno a distanza e assicurare a un bambino o a una bambina il diritto di crescere, studiare e curarsi nel proprio paese d'origine.

Per chi desidera compiere un passo ancora più profondo nell'accoglienza familiare, il Movimento Shalom ricorda inoltre di essere ente accreditato per le adozioni internazionali. Aprire le porte della propria casa e del proprio cuore adottando una bambina o un bambino provenienti dalla Repubblica del Congo - Brazzaville o dal Burkina Faso rappresenta un immenso gesto d'amore capace di trasformare due vite per sempre.

In questa giornata di riflessione e azione, il Movimento Shalom invita cittadini, famiglie e istituzioni a non restare indifferenti: difendere i diritti dei bambini oggi significa costruire la pace di domani.

Per informazioni, per attivare un sostegno a distanza o per conoscere il percorso delle adozioni internazionali:

Sito web: www.movimentoshalom.org

Contatti: Segreteria Nazionale Movimento Shalom – Tel. 0571 400462 | Email: shalom@movimentoshalom.org

Fonte: Ufficio Stampa

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