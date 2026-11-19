Il piacere della lettura non ha età, anzi: scoprire fin da giovani le avventure di un romanzo e le storie appassionanti tra le pagine nutre l'immaginazione e aiuta a capire il mondo. Farlo insieme, poi, rende l'esperienza ancora più ricca.

Per questo a Palazzo Leggenda i circoli di lettura per ragazze e ragazzi raddoppiano: oltre a quello già esistente per la fascia 11-13 anni, nascerà quello per la fascia 14-17 anni.

Ogni lettore è benvenuto: agli incontri non si legge tutti gli stesso libro, ma i partecipanti sono liberi di portare le proprie letture (sotto forma di romanzo, fumetto, manga, ebook, audiolibro): sono momenti di scambio di consigli, di idee, di opinioni sui libri letti. Per conoscere nuovi libri, fare nuove amicizie in un ambiente particolarmente bello come quello di Palazzo Leggenda.

Un luogo dove parlare di libri in totale libertà, senza l’obbligo di leggere tutti lo stesso titolo e lontano dall’atmosfera dei compiti scolastici. Le bibliotecarie e i bibliotecari presenteranno le ultime novità arrivate sugli scaffali!

L’obiettivo è trasformare la lettura da esperienza solitaria a momento di confronto: uno spazio in cui scambiarsi consigli, raccontare colpi di scena, commentare finali che avrebbero meritato una riscrittura o condividere perfino le "delusioni colossali" incontrate tra gli scaffali.

L'iniziativa punta infatti a valorizzare la dimensione sociale della lettura. Gli incontri diventano così un’occasione per conoscere altre persone e stringere nuove amicizie, immersi nell'atmosfera accogliente e stimolante di Palazzo Leggenda, uno spazio pensato appositamente per permettere questo tipo di attività.

Ecco i dettagli dei due gruppi di lettura

Gli Scompaginati (11-13 anni)

Se ti piace leggere e vuoi condividere con altri le tue esperienze, oppure sei ancora alla ricerca di letture che facciano al caso tuo, è il momento di partecipare.

Venerdì 27 novembre alle 15.30 a Palazzo Leggenda si terrà il primo appuntamento per Gli Scompaginati. Non serve niente: porta solo la tua curiosità. Al resto ci pensiamo insieme!

Tra le Righe (14-17 anni)

Il nuovo gruppo di lettura è aperto a tutte e tutti: topi di biblioteca o lettori occasionali in cerca del proprio filone preferito.

Il primo incontro è fissato per giovedì 17 dicembre ore 15 a Palazzo Leggenda.

Agli incontri porta il libro che stai leggendo, o che hai appena finito: qualsiasi genere, qualsiasi formato. Ogni lettura ha spazio.

INFORMAZIONI - Tel. 0571 757660 , mail sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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