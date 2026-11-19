Per capire come è cambiato il clima nell’Atlantico durante l’ultima era glaciale, è stato decisivo guardare a migliaia di chilometri di distanza, nelle grotte dell’India e della Cina. Il confronto fra le stalagmiti in Asia e i ghiacci polari ha infatti permesso di ricostruire con maggiore precisione i tempi delle trasformazioni oceaniche. Risultato: la ripresa della circolazione atlantica ha richiesto in media circa 180 anni, molto più dei pochi decenni sinora ipotizzati.

E' questo quanto emerge​ da uno studio pubblicato su Science, al quale ha partecipato Andrea Columbu, professore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. La ricerca ha così mostrato come il confronto fra archivi naturali geograficamente lontani possa cambiare la lettura del clima passato e offrire nuovi elementi per studiare quello futuro.

Al centro del lavoro c’è l’AMOC, il grande sistema di circolazione oceanica che trasporta acqua calda verso l’Atlantico settentrionale in superficie e acqua fredda verso sud in profondità. Le sue variazioni modificano la distribuzione del calore fra i due emisferi e influenzano anche le piogge tropicali e i monsoni asiatici. Proprio questo legame ha permesso di ritrovare nelle grotte dell’Asia le tracce di trasformazioni avvenute nell’Atlantico. Il lavoro ha comportato circa 2.000 misurazioni della composizione isotopica dell’ossigeno, 91 datazioni e il conteggio di circa 5.630 strati annuali di crescita delle stalagmiti in India nordorientale e Cina sudoccidentale.

Dal confronto dei vari dati è emersa una differenza decisiva: i bruschi segnali registrati nei ghiacci delle Groenlandia settentrionale riflettono soprattutto i cambiamenti rapidi in atmosfera, mentre la lenta ripresa della circolazione oceanica trova riscontro nelle stalagmiti asiatiche. Si tratta di una distinzione rilevante anche per studiare il clima futuro: una lenta riorganizzazione delle correnti non significa che anche gli effetti su temperature e piogge si manifestino lentamente.

"Le dinamiche del passato ci offrono indicazioni utili per migliorare i modelli climatici, pur tenendo conto delle differenze fra le condizioni glaciali e quelle attuali – spiega Andrea Columbu – di certo non tutti gli ingranaggi del clima cambiano alla stessa velocità, per comprendere le cause e i tempi delle variazioni climatiche è necessario confrontare archivi naturali diversi, ciascuno dei quali conserva informazioni su aspetti specifici del sistema climatico. Sono tematiche che approfondiamo nel corso di laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima dell’Università di Pisa, dove insieme a colleghi e colleghe contribuisco alla formazione degli studenti e delle studentesse nell’ambito della climatologia, della paleoclimatologia e del monitoraggio ambientale".

La ricerca pubblicata su Science nasce dalla collaborazione fra numerose istituzioni, tra cui la Xi’an Jiaotong University, l’Accademia cinese delle scienze, il British Antarctic Survey, l’Alfred Wegener Institute in Germania, l’Università di Copenaghen, le università statunitensi Oregon State e Minnesota e l’Università di Pisa.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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