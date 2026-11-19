"La Lega conferma la propria presenza e il proprio impegno sul territorio empolese con un nuovo appuntamento dedicato all’ascolto e al confronto diretto con i cittadini. Sabato 21 novembre, dalle ore 16 alle ore 19.30, saremo presenti a Empoli, in via del Giglio, di fronte alla pasticceria Gaggioli e Vezzosi. Sarà un’occasione per incontrare sostenitori e simpatizzanti, raccogliere segnalazioni e ascoltare le problematiche e segnalazioni del territorio".

Così la Lega sezione Empolese in una nota, annunciando un ulteriore appuntamento in città: "Venerdì 27 novembre, alle ore 17.30, sarà inaugurata la nuova sede della Lega a Empoli, in via Benvenuto Cellini 3, alla presenza di Andrea Crippa commissario regionale della Lega Toscana e Federico Bussolin segretario provinciale della Lega Firenze. L’apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento e consolidamento della Lega sul territorio empolese.

La Lega rinnova così il proprio impegno a essere una presenza concreta e continuativa, rafforzando il rapporto con il territorio e offrendo un nuovo spazio di partecipazione, ascolto e confronto".

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