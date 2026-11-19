Nuova fase investigativa sui delitti del Mostro di Firenze. La Procura fiorentina intende tornare a esaminare i reperti conservati negli archivi giudiziari, alla ricerca di eventuali tracce di Dna riconducibili all'autore degli otto duplici omicidi attribuiti al serial killer tra il 1968 e il 1985. L'obiettivo è individuare un possibile profilo genetico che possa contribuire a fare luce su una delle vicende criminali più controverse della storia italiana.

Come riporta La Nazione, il materiale da analizzare potrebbe trovarsi tra i numerosi reperti raccolti sulle scene del crimine e conservati per decenni in scatoloni. La Procura, con le pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, starebbe preparando una complessa operazione di recupero e analisi delle tracce biologiche, che si svolgerà in un ambiente protetto e sarà affidata al genetista Ugo Ricci.

Prima di procedere, gli investigatori devono però acquisire i profili genetici delle vittime, così da poter escludere eventuali corrispondenze riconducibili a loro o ai familiari e isolare, se presente, una traccia biologica estranea e potenzialmente riferibile all'assassino. La Procura dispone già del Dna di alcune persone indagate o sospettate.

Da alcune settimane i carabinieri del Nucleo investigativo di Firenze stanno contattando i familiari delle vittime per ottenere campioni biologici. Tra gli ultimi casi, quello di Pasquale Gentilcore, ucciso insieme alla fidanzata Stefania Pettini il 14 settembre 1974 in una vigna a Rabatta, nel territorio di Borgo San Lorenzo, nel Mugello. A distanza di oltre cinquant'anni, i militari hanno contattato la sorella dell'uomo, che ha acconsentito a fornire un campione di saliva.

Non per tutte le vittime sarà necessario procedere con nuove acquisizioni: in alcuni casi i dati genetici sono già disponibili, mentre per altri i familiari non sono più in vita.

L'attività punta a verificare la possibile presenza di materiale genetico dell'assassino tra i reperti storici, in particolare quelli provenienti dalle scene degli otto duplici omicidi. La Beretta calibro 22 utilizzata nei delitti, così come i proiettili Winchester serie H, rappresenta uno degli elementi ricorrenti della vicenda, mentre l'arma non è mai stata ritrovata.

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