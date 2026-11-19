Un mistero da risolvere. Una storia da vivere tra le opere del Museo della Collegiata di Empoli. Tutto pronto per un'avventura investigativa dal vivo dedicata a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni. Non serve saper giocare, basta aver voglia di mettersi in gioco! Quando? Nel giorno del santo patrono di Empoli, Sant’Andrea, lunedì 30 novembre 2026, alle 17, il Museo della Collegiata ospiterà un gioco di ruolo dal vivo tra arte, storia e mistero: è in arrivo “Il Patto delle Sette Ombre”. L’evento è a ingresso gratuito su prenotazione.

Il Patto delle Sette Ombre è un gioco di ruolo dal vivo pensato per avvicinare gli adolescenti al patrimonio storico e artistico del Museo della Collegiata di Empoli attraverso una modalità partecipativa, immersiva e coinvolgente.

I partecipanti non saranno semplici spettatori, ma diventeranno i protagonisti di una storia investigativa ambientata tra le opere del museo. Ciascuno interpreterà un personaggio con una propria identità, informazioni riservate e obiettivi da raggiungere.

La storia inizia con il ritrovamento di una misteriosa lettera risalente al Quattrocento che racconta di un patto segreto stretto da sette persone e di una verità cancellata dalla memoria della città. I partecipanti dovranno collaborare, confrontare testimonianze, interpretare indizi e decidere di chi fidarsi. La vicenda è di fantasia, ma si sviluppa all'interno di un contesto storico e artistico autentico, valorizzando le opere e gli spazi museali. La partecipazione è aperta anche a chi non ha mai partecipato a un gioco di ruolo: non sono necessarie competenze teatrali, conoscenze pregresse o particolari capacità interpretative.

L’iniziativa è stata organizzata da Empoli Musei e Libreria Nessundove.

Per informazioni e prenotazioni, questi sono i contatti: Libreria Nessundove, whatsapp 351 773 8928, 0571 520426, info@librerianessundove.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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