Un unico punto di riferimento per i servizi ambientali ed energetici del Gruppo Plures. A Empoli, in via Castelluccio n. 1, Alia ed Estra condividono un nuovo spazio dedicato ai cittadini, che possono trovare nella stessa sede assistenza per la gestione dei rifiuti e per le forniture di gas ed energia elettrica. È il nono sportello integrato del Gruppo, un ulteriore passo nel percorso di integrazione dei servizi e di semplificazione del rapporto con gli utenti. La presenza dei due front office nella stessa sede permette ai cittadini di rivolgersi a un unico punto di riferimento, in ambienti confortevoli e adeguati all'accoglienza del pubblico.

Per quanto riguarda i servizi ambientali, presso lo sportello Alia è possibile effettuare pratiche Tari, ritirare sacchi e contenitori per la raccolta porta a porta e compostiere, ricevere informazioni sui servizi e richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Estra offre invece assistenza per le forniture di gas e luce: dallo svolgimento delle pratiche contrattuali (volture, subentri e rateizzazioni) ai chiarimenti sulle bollette, fino alla sottoscrizione di offerte, ai preventivi e alle consulenze sull'efficienza energetica domestica. È inoltre possibile pagare le fatture tramite Pos, senza costi aggiuntivi.

Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:00, il martedì e giovedì anche dalle 14:00 alle 16:30. Il sabato il servizio è riservato alle sole pratiche Alia.

Per ulteriori informazioni sono sempre disponibili i canali ufficiali come Aliaestra, la nuova piattaforma digitale integrata di Plures per sistemi IOS ed Android, oppure i relativi call center. Quello di Alia attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile). Il Servizio Clienti Estra è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13, ai numeri 800 128 128 da rete fissa e 02 82 70 per chi chiama da cellulare o dall'estero

Fonte: Plures Alia

Notizie correlate