Compie ottant’anni il calzaturificio Giovanna Grazzini di Montelupo Fiorentino, specializzato in calzature da donna di alta qualità. Nella puntata del mercoledì di CNA Storie, la rubrica di Radio Lady curata con Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa, l’azienda ha raccontato la sua storia attraverso il titolare Marco Piccini. Insieme a lui c’era Silvia Fabrizzi, consulente fiscale di CNA che si occupa di finanziamenti agevolati e contributi e che segue l’impresa da più di vent’anni.

L’azienda nasce nel 1946 all’interno delle mura di Montelupo. Piccini ne ha ripercorso la storia: "Il calzaturificio è nato dal padre di Giovanna Grazzini e da uno zio di mio padre, insieme ad altre persone. Nel 1974 c’è stato il primo cambiamento societario, Giovanna Grazzini ha preso le redini dell’azienda e tuttora la guida attivamente insieme a me". Dal centro storico l’attività si è spostata prima nel centro del paese e poi, ormai da trent’anni, nella zona industriale di Fibbiana.

Fino al 2021 il calzaturificio produceva e vendeva una collezione con il proprio marchio, di cui Giovanna Grazzini curava lo stile e la parte commerciale tra fiere ed eventi in Italia e all’estero. Dopo il Covid è cambiata la strategia. Il marchio esiste ancora ma non viene più commercializzato e oggi l’azienda si dedica allo sviluppo prodotto per marchi di fascia alta. Piccini, che fa questo mestiere da 32 anni, gestisce i rapporti con i brand e l’organizzazione della produzione. La scelta di lavorare solo sulla scarpa da donna è legata al distretto: tra Lamporecchio, Fucecchio e Vinci si produce soprattutto da uomo, mentre Montelupo, Malmantile e Santa Maria a Monte sono specializzati quasi esclusivamente nella donna. Il mercato invece è quasi interamente straniero: "Siamo un’azienda di produzione ed esportiamo praticamente il 100% di quello che facciamo. Il made in Italy, purtroppo, in Italia quasi non si compra più. I nostri clienti fanno in genere quattro collezioni l’anno e gli stessi modelli non durano più di una o due stagioni".

Anche il sostegno di CNA è cresciuto insieme all’azienda. Oltre alla gestione amministrativa, fiscale e dei bilanci, Fabrizzi ha seguito diversi bandi: "Con il bando Inail l’azienda ha potuto rifare la copertura del tetto, smaltendo quella in amianto e ottenere un contributo. Abbiamo fatto anche la Nuova Sabatini per l’innovazione tecnologica. Per il fotovoltaico invece non è stato possibile accedere all’agevolazione, perché la normativa richiede pannelli di produzione europea e la maggior parte di quelli in commercio arriva dalla Cina". Secondo Cantini il tema riguarda tutte le imprese del territorio. CNA ne ha parlato di recente in un incontro sull’efficientamento delle aree produttive.

Oggi la squadra conta 24 dipendenti, quasi tutti intorno ai trent’anni, affiancati da alcune maestranze esperte. Piccini ne parla con orgoglio: "Abbiamo fatto un bel rinnovamento della forza lavoro. Sono ragazzi giovani, molto attivi, con i pregi e i difetti della loro età, ma mi danno una grande mano e senza di loro non si andrebbe avanti". Per gli ottant’anni è previsto un momento di festa, ma sui dettagli l’azienda per ora non anticipa nulla.