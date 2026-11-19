Cinque decreti di perquisizione personale, locale e informatica sono stati eseguiti martedì 17 novembre dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri di Firenze nell'ambito delle indagini sugli episodi di violenza e danneggiamento verificatisi nel luglio 2025 nel cantiere del parco eolico del Monte Giogo di Villore, nel territorio di Vicchio, in Mugello.

I provvedimenti, emessi dalla Procura della Repubblica di Firenze, Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, riguardano due persone indagate in concorso per violenza privata, rapina e minaccia, aggravate dalla finalità di terrorismo: un uomo di 37 anni residente in provincia di Roma e una donna di 35 anni della provincia di Brescia.

Altre tre perquisizioni hanno interessato persone non indagate, due residenti a Firenze e una originaria della provincia di Vicenza. I soggetti sarebbero stati individuati tra i partecipanti al cosiddetto "Campeggio di Lotta", iniziativa contro la realizzazione del parco eolico organizzata dal 2 al 6 luglio 2025 nella località Pian dei Laghi, a Villore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 3 luglio un gruppo composto da circa 40-50 persone, molte delle quali con il volto coperto e riconducibili a contesti anarco-ambientalisti e antagonisti, avrebbe raggiunto l'area del cantiere, minacciato gli operai, sottratto attrezzature da lavoro e danneggiato alcuni mezzi della ditta incaricata dei lavori.

Un secondo episodio si sarebbe verificato la sera del 5 luglio, quando lungo la strada di accesso al crinale appenninico interessato dall'intervento sarebbero stati danneggiati altri mezzi e alcuni quadri elettrici di cantiere. Il danno complessivo è stato stimato in centinaia di migliaia di euro.

L'attività investigativa è stata condotta congiuntamente dagli agenti della Digos di Firenze, dagli investigatori del Ros e dal Nucleo informativo dei Carabinieri. Durante le perquisizioni è stato sequestrato materiale informatico che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti

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