L'Università di Pisa si è aggiudicata oltre 6,7 milioni di euro di finanziamenti ministeriali per 31 progetti di ricerca, nell'ambito dei bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid promossi dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Il risultato emerge dalle graduatorie definitive, la cui pubblicazione si è conclusa il 13 novembre, e conferma la capacità dell'Ateneo di partecipare a programmi nazionali di finanziamento della ricerca, anche attraverso collaborazioni con altre università ed enti di ricerca.

Nel dettaglio, 29 progetti sono stati finanziati nell'ambito del PRIN 2026, per un contributo complessivo di 6.256.150 euro. Di questi, quattro vedono l'Università di Pisa nel ruolo di coordinatore nazionale, mentre negli altri 25 l'Ateneo partecipa con proprie unità di ricerca. Altri due progetti sono stati selezionati nell'ambito del programma PRIN Hybrid per un finanziamento complessivo di 496.122 euro.

Il PRIN 2026 sostiene progetti triennali di ricerca fondamentale di elevata qualità scientifica, realizzati in collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il programma PRIN Hybrid è invece dedicato a progetti interdisciplinari che integrano competenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche, sociali e artistiche, con particolare attenzione ad ambiti strategici quali intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, calcolo ad alte prestazioni, cybersicurezza e innovazione in campo sanitario.

“Il quadro complessivo è quello di un bando con meno risorse e con progetti di maggiore entità rispetto al bando precedente del 2022, dunque caratterizzato da una selettività decisamente più elevata. In media, è stato finanziato un progetto ogni venti proposti, con un tasso di successo decisamente troppo basso per questo tipo di iniziative – commenta Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario - “In questo contesto, il nostro Ateneo ha ottenuto il 3,14% dei finanziamenti complessivamente assegnati alle università statali, una quota leggermente superiore al 3,04% registrato nel bando PRIN 2022 e superiore anche al peso dell’Università di Pisa nella distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), pari al 2,78%».

Ampia la partecipazione dei dipartimenti dell'Ateneo. I 29 progetti PRIN 2026 coinvolgono 16 dipartimenti: Biologia partecipa a quattro progetti; Civiltà e forme del sapere, Fisica, Matematica e Scienze della Terra a tre ciascuno; Chimica e chimica industriale e Medicina clinica e sperimentale a due ciascuno. Altri nove dipartimenti sono coinvolti in un progetto ciascuno. I due progetti PRIN Hybrid vedono invece la partecipazione dei Dipartimenti di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni e di Fisica.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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