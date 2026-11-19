La CGIL di Siena aderisce al presidio di fronte all'ospedale di Poggibonsi organizzato dalle Sindache e dai Sindaci dei 10 Comuni della Valdelsa Senese e Fiorentina previsto per sabato 21 novembre in difesa del punto nascita di Campostaggia.

"Crediamo che la decisione del Ministero della Salute sia improvvida e da rivedere - dichiarano i sindacalisti della CGIL di Siena -. E' incomprensibile che il Governo scelga di chiudere un'esperienza dal grande valore innovativo di professionalità e qualità, fiore all'occhiello della sanità toscana, senza tenere conto dell'impegno progettuale e riorganizzativo preso dalla Regione Toscana a tutela di un servizio tanto rilevante per il nostro territorio".

"Campostaggia è la prima realtà che in Italia ha sperimentato il parto naturale in ospedale, dando alle future madri un'opportunità unica che tante donne apprezzano anche da fuori territorio e da fuori Regione. Una storia e una tradizione professionale di grande valore".

Il sindacato si unisce all'appello delle Amministrazioni Comunali nei confronti del Ministero ad avviare un confronto volto a non disperdere questo patrimonio di competenze e professionalità. La CGIL di Siena invita lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, a partecipare a questa importante iniziativa di mobilitazione in difesa del nostro territorio, dei nostri servizi, del nostro lavoro.

Fonte: Cgil Siena - Ufficio Stampa

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