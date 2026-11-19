Il tribunale di Pisa ha disposto il reintegro di un dipendente del Comune di Buti, licenziato nel maggio 2024 con l'accusa di aver utilizzato impropriamente i permessi retribuiti previsti dalla legge 104 per assistere un familiare con disabilità.

La sentenza, emessa il 17 novembre dalla sezione Lavoro, ha annullato il provvedimento disciplinare adottato dall'amministrazione comunale, stabilendo anche il pagamento delle retribuzioni maturate e la regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale del lavoratore.

A rendere nota la decisione è stato l'avvocato Antonio Muzzi, legale del dipendente, che ha illustrato le conclusioni raggiunte dal tribunale dopo l'esame degli elementi acquisiti nel corso del procedimento.

Secondo quanto riferito dal difensore, non è stata dimostrata la condotta abusiva sistematica contestata dal Comune. È emerso, invece, che il dipendente prestava effettivamente assistenza al familiare e che le attività svolte nella quasi totalità delle giornate oggetto di verifica erano compatibili con le finalità dei permessi.

La pronuncia, sottolinea il legale, evidenzia come l'assistenza a una persona con disabilità non comporti necessariamente la presenza continuativa nell'abitazione dell'assistito, ma debba essere valutata considerando le concrete esigenze di cura e supporto. Viene inoltre richiamata la necessità di rispettare il principio di proporzionalità tra le eventuali violazioni accertate e le sanzioni disciplinari adottate.

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