Nella settimana a cavallo del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ritorna Riconoscere per prevenire, il ciclo di incontri formativi rivolti alle aziende ed esercizi commerciali del territorio per imparare a riconoscere i segnali della violenza.

Quest’anno l’iniziativa si amplia, e con essa anche il pubblico coinvolto: alla rassegna si aggiungono infatti uno spettacolo teatrale e una serata di informazione, dove a essere coinvolta, oltre agli esercenti, sarà anche la comunità.

"Contrastare la violenza sulle donne significa innanzitutto promuovere una cultura del rispetto, della libertà e della consapevolezza" dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci. "Con la seconda edizione di Riconoscere per prevenire vogliamo rafforzare un percorso che non si limiti alla sensibilizzazione, ma offra strumenti concreti per riconoscere i segnali della violenza e intervenire. La violenza di genere non è una questione privata, riguarda tutti noi e richiede una responsabilità collettiva. La prevenzione passa dalla conoscenza, dall'educazione e dalla capacità di fare rete: è un impegno che come amministrazione comunale intendiamo portare avanti ogni giorno".

"L’intento dell’amministrazione comunale è quello di creare una comunità che sia rete a supporto e protezione delle donne vittime di violenza - spiega Mila Chini, assessora alle pari opportunità e alle politiche di genere del Comune di Vinci. È importante che il territorio abbia consapevolezza e sensibilità per affrontare questo tipo di tematiche, così come è fondamentale l’apporto dello spettacolo teatrale di domenica, che aiuta renderci conto di come la tragedia del femminicidio possa svilupparsi all’interno di una comunità, da persone che non sono attraversate da un disagio o che non vivono ai margini. Voglio ringraziare la Consulta delle donne, le volontarie di Lilith, la Compagnia Unicorno e tutte le associazioni di categoria, tutti soggetti che hanno rinnovato il loro appoggio alla realizzazione di questa rete di comunità".

Gli appuntamenti

Domenica 22 novembre, ore 17, Teatro della Misericordia di Vinci - "Ciao Giulia. Cronaca di un Paese che non sa accettare un no"

La compagnia Unicorno, insieme alla Consulta delle donne Vinci, al Comune di Vinci e al Centro antiviolenza Lilith presenta "Ciao Giulia. Cronaca di un paese che non sa accettare un no", uno spettacolo scritto e interpretato da Carla Stefanelli, che partendo dalla storia di Giulia Cecchettin indaga le radici culturali della violenza di genere.

Un viaggio tra amore, possesso, stereotipi, psicologia e libertà, per riconoscere quei segnali spesso invisibili che alimentano la cultura della sopraffazione. Un invito a riflettere e a cambiare, perché amare significa prima di tutto rispettare la libertà dell’altro.

Ingresso Libero. Prenotazione necessaria scrivendo al 3519142705⁩ o a info@compagniaunicorno.com.

Giovedì 26 novembre, ore 21.15, Biblioteca Leonardiana, Vinci - Capire, conoscere, orientare

Serata di formazione/informazione per aziende, negozi e cittadini. Con gli interventi della dott.ssa Isabella Serafini, psicologa, e di Mirella Lo Presti, avvocata.

Martedì 1 dicembre, ore 21.15, Villa Reghini, Sovigliana - Capire, conoscere, orientare

Serata di formazione/informazione per aziende, negozi e cittadini. Con gli interventi della dott.ssa Margherita Carmignani, psicologa, e di Daniela Iallorenzi, avvocata.

Giovedì 3 dicembre, ore 21.15, Villa Reghini, Sovigliana - La formazione continua, la rete cresce

Serata di approfondimento per aziende e negozi. Con gli interventi della dott.ssa Lorella Giglioli, psicologa, e di Ilenia Flamma, avvocata.

L’edizione 2026 di Riconoscere per prevenire vede la collaborazione della CNA Firenze Area Metropolitana, della Confartigianato di Firenze, della Confcommercio Firenze e Arezzo, la Confcommercio e dei Centri Commerciali Naturali Vincincentro e Le Vie di Spicchio e Sovigliana.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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