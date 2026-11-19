"Il Consiglio Comunale di San Miniato ha approvato nella seduta del 17 novembre la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per la diffusione e la promozione del Signal for Help, il gesto internazionale e silenzioso ideato nel 2020 che permette alle vittime di violenza di chiedere aiuto in sicurezza senza allertare l'aggressore. L'atto è passato con 6 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri di maggioranza". La capogruppo di Fratelli d'Italia San Miniato Francesca Bruni riferisce, in una nota, di aver dimostrato nel corso del dibattito "piena apertura verso i contributi migliorativi, accogliendo l'emendamento presentato da Filo Rosso" mentre ha "respinto gli emendamenti della lista civica Noi per San Miniato perché avrebbero stravolto l'impostazione operativa del testo.

Le modifiche avanzate dalla maggioranza puntavano infatti a cancellare gli impegni pratici e immediati sul territorio — come le campagne informative su pensiline, stazioni e biblioteche per raggiungere anche le fasce più anziane, la diffusione capillare nelle farmacie, il coinvolgimento diretto dei commercianti per riconoscere il segnale e la promozione della vigilanza attiva nelle scuole — sostituendoli con formule generiche e delegando il tutto alla Commissione Pari Opportunità.

Di fronte al rifiuto di svuotare di contenuto concreto la mozione, la maggioranza ha scelto prima di astenersi sulla proposta di Fratelli d'Italia e poi di approvare in solitaria una propria mozione parallela sulle iniziative di genere — votata dai consiglieri di maggioranza mentre le opposizioni non hanno partecipato al voto — con cui ci si limita a dare mandato alla Commissione Pari Opportunità".

"Sono soddisfatta perché, nonostante l'astensione della maggioranza, la mozione è stata approvata e oggi impegna formalmente il Sindaco e la Giunta ad attivare azioni concrete sul territorio" dichiara la consigliera Bruni. "È bene ricordare a tutti che il Signal for Help esiste dal 2020, ma in questi sei anni né il Partito Democratico né la Commissione Pari Opportunità avevano mai mosso un dito per farlo conoscere a San Miniato. Senza la mozione di Fratelli d’Italia non avrebbero fatto assolutamente niente: si sono svegliati solo ieri sera per rincorrere la nostra proposta e provare a metterci il cappello sopra".

"In aula abbiamo dimostrato con i fatti che non ci sono battaglie preconcette: quando arrivano proposte serie e migliorative, come l'emendamento di Filo Rosso che ho accolto, siamo i primi a fare sintesi" aggiunge Bruni. "Allo stesso modo, non potevo accettare emendamenti che cancellavano gli interventi pratici nei negozi, nelle farmacie, alle fermate degli autobus e nelle scuole, riducendo tutto a un semplice mandato alla Commissione Pari Opportunità. La sicurezza e la tutela delle donne richiedono strumenti immediati e riconoscibili da tutti, non rinvii o bandierine ideologiche. Ora vigileremo affinché l'Amministrazione dia seguito puntuale a ogni singolo impegno votato dal Consiglio".

Notizie correlate