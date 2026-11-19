Un uomo di 29 anni è stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione a San Miniato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto nella notte del 17 novembre, intorno alle 3.40, in via Belfiore, dove i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno sorpreso il giovane all'interno di un'abitazione momentaneamente disabitata.

Alla vista delle forze dell'ordine, il 29enne ha tentato di fuggire scavalcando una finestra. Ne è nato un breve inseguimento a piedi lungo la strada, conclusosi grazie all'intervento dei carabinieri e al supporto di una pattuglia della Guardia di Finanza di San Miniato, che stava transitando nella zona durante il servizio di controllo del territorio.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare un orologio e una collana in oro, appena sottratti dall'abitazione. Gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata dello stesso giorno. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare nel carcere Don Bosco di Pisa.