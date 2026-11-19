È stato condannato a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione un 29enne originario del Mali, giudicato con rito abbreviato dal tribunale di Prato per il tentato omicidio di una donna di 27 anni della Costa d'Avorio. L'aggressione risale al 15 febbraio 2026 e si è verificata a Calenzano, in provincia di Firenze.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la donna aveva sublocato all'uomo una porzione del proprio appartamento. Dopo alcuni diverbi, il 29enne l'avrebbe prima minacciata di morte e successivamente aggredita, utilizzando il velo che indossava sul capo per tentare di strangolarla.

Stando al racconto della vittima, ritenuto attendibile dal giudice, l'uomo le avrebbe tolto il velo e lo avrebbe stretto intorno al collo, scaraventandola poi a terra e colpendola ripetutamente con schiaffi e pugni per impedirle di difendersi.

La donna riuscì a evitare l'asfissia divincolandosi e infilando le mani tra il collo e il tessuto, riuscendo così a sottrarsi allo strangolamento.

La condanna è stata resa nota dalla Procura della Repubblica di Prato, competente anche per il territorio di Calenzano. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Sesto Fiorentino

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