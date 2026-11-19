Il Comune di Empoli informa che lunedì 7 dicembre 2026 l'Urp di Prossimità della frazione di Monterappoli (via Salaiola, 293) sarà chiuso al pubblico: rimane aperto l'Urp centrale nella sede del Municipio in via Giuseppe del Papa, 41 a Empoli.
Il servizio di frazione riaprirà il lunedì successivo sempre nel consueto orario, dalle 9 alle 13.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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