Una giornata dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, con incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori e delle università, momenti di confronto con istituzioni ed esperti e uno spettacolo aperto alla cittadinanza. Il Teatro Verdi di Pisa ha ospitato “NUOVE ROTTE. La libertà di scegliere. Il valore delle opportunità”, iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno, attraverso il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in collaborazione con la Prefettura e il Comune di Pisa. All'evento ha partecipato il Commissario nazionale Giuseppe Castaldo, intervenuto per illustrare gli strumenti di tutela e sostegno previsti per le vittime di reati intenzionali violenti e per gli orfani di crimini domestici.

L'iniziativa, organizzata con il sostegno dell'Associazione Casa della Giovane 'Maria Schiratti Toniolo', del Teatro di Pisa, del Conservatorio Pietro Mascagni, della Scuola di danza Ghezzi, dell'Associazione Pedale Rosso e di Confcommercio Pisa, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, delle università e delle associazioni del territorio, con l'obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti di prevenzione e protezione delle vittime di violenza e delle opportunità di sostegno per intraprendere percorsi di autonomia.

Gli incontri con gli studenti. La giornata ha previsto due momenti di approfondimento dedicati alle giovani generazioni. Il primo, rivolto agli studenti delle classi del triennio degli istituti superiori di Pisa, ha visto la partecipazione del prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro, del sindaco Michele Conti, dell'assessore alle pari opportunità Frida Scarpa, del rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi, del direttore della Scuola Normale Superiore Alessandro Schiesaro, della prorettrice alle Politiche per l'inclusione, la disabilità e la parità di genere della Scuola Superiore Sant'Anna Elena Vivaldi e della professoressa Francesca Cantini, responsabile dei progetti per la didattica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito territoriale di Pisa.

Al centro degli interventi, le misure di sostegno previste per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, gli strumenti di solidarietà a favore degli orfani di crimini domestici e l'importanza di costruire una società fondata sul rispetto della persona, della libertà e della dignità individuale. Insieme al Commissario Castaldo sono intervenuti Michele Emdin, presidente del Comitato provinciale della Fondazione Insigniti OMRI, Anna Maria Planitario, magistrato presso il Ministero della Giustizia e componente del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, e Maria Stefania Caracciolo, viceprefetto dell'Ufficio per le attività del Commissario. Il confronto con gli studenti è stato moderato dalla giornalista Chiara Cini.

Il secondo incontro, ospitato nella Sala Titta Ruffo e rivolto agli studenti universitari delle tre istituzioni accademiche cittadine, ha approfondito gli aspetti giuridici, sociali e formativi legati al contrasto della violenza di genere. Dopo i saluti istituzionali, il Commissario Castaldo ha illustrato le misure di sostegno alle vittime, mentre gli interventi degli esperti hanno affrontato la tutela delle vittime vulnerabili nel processo penale, il funzionamento del Protocollo Codice Rosa, le forme di protezione per le donne in fuga da violenze e persecuzioni e le opportunità di autonomia attraverso percorsi di accoglienza e formazione.

Sono intervenute Benedetta Galgani, docente di Diritto processuale penale dell'Università di Pisa, Anna Carmignani e Federica Marchetti sul Protocollo Codice Rosa, Francesca Biondi Dal Monte, docente della Scuola Superiore Sant'Anna, Francesca Pacini dell'ACISJF Pisa, Daniela Petraglia, presidente Fipe Confcommercio Pisa, e Alessia Caruso, viceprefetto dell'Ufficio per le attività del Commissario. Il confronto è stato moderato dalla giornalista Simona Giuntini.

Lo spettacolo e la solidarietà. Il programma della giornata comprende anche uno spettacolo a ingresso gratuito aperto alla cittadinanza, che attraverso recitazione, danza e musica affronta i temi della libertà di scelta, del rispetto e delle opportunità per le donne che vivono situazioni di fragilità. Un momento artistico e di sensibilizzazione, con la partecipazione di realtà culturali e associative del territorio, pensato per richiamare l'attenzione sull'importanza dei percorsi di autonomia, accoglienza e tutela delle vittime di violenza. La serata, condotta da Lorenzo Gremignani, si inserisce nel percorso di solidarietà e sensibilizzazione promosso dall'iniziativa 'Nuove Rotte'.

L'evento rientra nel calendario di appuntamenti promosso dal Comune di Pisa, attraverso l'assessorato alle Pari opportunità e il Consiglio cittadino per le Pari opportunità, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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