In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce alla sesta edizione dell’(H)Open Week contro la violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda, in programma dal 23 al 29 novembre. L’ospedale di Siena ha infatti 3 bollini rosa, il massimo punteggio attribuito agli ospedali che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e trasversali in ottica di genere all’interno del network creato dalla Fondazione onda.

Nello specifico, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese propone due iniziative. La prima è il lancio di video-pillole informative, sui canali social e TV locali, registrate dai professionisti sanitari dell’ospedale. I contributi hanno l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere consapevolezza sulla violenza di genere tra la popolazione. I contributi saranno online ogni giorno, da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, e approfondiranno diverse tematiche: dal Codice Rosa alla violenza assistita e subita dai minori, passando per la comunicazione tra professionista e paziente, supporto per disturbi psicologici e psichiatrici e attività del Centro Antiviolenza di Siena.

Oltre a questo, venerdì 27 novembre, dalle ore 15 alle 16, viene attivato uno sportello di ascolto ad accesso diretto e gratuito: l’iniziativa, dal titolo “Oltre il filo” si tiene nell’ambulatorio di Psicologia (lotto 2, piano 4) ed è curata dal professor Andrea Pozza, responsabile UOSA Psicologia dell’Aou Senese. Disponibili 5 colloqui gratuiti in presenza, effettuati nel rispetto della riservatezza della persona, prenotazione obbligatoria, scrivendo una mail a andrea.pozza@unisi.it.

«Noi professionisti sanitari abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello di riconoscere i segnali, ascoltare senza giudizio e favorire l'accesso ai percorsi di aiuto – commenta Letizia Bracci, referente Bollini Rosa dell’Aou Senese -. Per questa edizione la nostra azienda propone due iniziative diverse ma che hanno un unico obiettivo: quello di prevenire, informare e rendere più facile chiedere aiuto. Perché nessuna donna comunque deve sentirsi sola e perché ascoltare, riconoscere e accompagnare possono essere i primi passi verso una vita libera da violenza e dalla paura».

Fonte: Aou Siena