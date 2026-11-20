VINCI

da venerdì 20 novembre dalle 20:00 al 27 novembre alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

EMPOLI

da venerdì 20 novembre dalle 20:00 al 27 novembre alle 20:00

Farmacia Comunale 3 – Via Sottopoggio per San Donato (loc. Villanuova) – tel. 0571-1738230

MONTELUPO

da venerdì 20 novembre dalle 20:00 al 27 novembre alle 20:00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 – tel. 0571-51006 E 0571-913409

SAN MINIATO

da venerdì 20 novembre dalle 20:00 al 27 novembre alle 20:00

Nuova Farmacia Ponte a Elsa – Via Nazionale, 91 (località Ponte a Elsa) – tel. 0571-464425

Farmacia in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 20 novembre dalle 20:00 al 27 novembre alle 20:00

Farmacia Galeazzi – P.zza G. Matteotti, 38 – tel. 0571-30006

CASTELFIORENTINO

da venerdì 20 novembre dalle 20:00 al 27 novembre alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacia in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

da venerdì 20 novembre dalle 20:00 al 27 novembre alle 20:00

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.