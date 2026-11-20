Atto vandalico alla sede provinciale Lega di Massa Carrara, nella Galleria Da Vinci a Massa. Ignoti hanno imbrattato con della vernice spray nera la vetrina dei locali del partito: in particolare sono apparse delle scritte, tra le quali "Salvini appeso" e una falce e martello. A rendere noto l'accaduto, pubblicando la fotografia che ritrae il vandalismo, è Andrea Tosi, segretario provinciale della Lega di Massa Carrara, che parla di un nuovo episodio ai danni della sede, condannando l'accaduto: "Ancora una volta la sede provinciale della Lega Massa-Carrara è stata imbrattata con scritte minatorie" scrive Tosi in un post su Facebook. "Non se ne può veramente più di questa gentaglia. Noi andiamo avanti, con la forza delle nostre idee e senza farci intimidire".

Ad intervenire anche il deputato Andrea Crippa, commissario regionale Lega: "Ancora una volta la nostra sede di Massa è stata presa di mira da chi, evidentemente, conosce soltanto il linguaggio dell’odio, delle minacce e della violenza. Imbrattare le vetrine di una sede politica e rivolgere frasi minatorie contro Matteo Salvini è un gesto vile e inaccettabile, che dimostra un disprezzo assoluto per la democrazia e per il confronto civile" afferma Crippa in una nota. "Chi pensa di metterci a tacere con scritte deliranti e atti vandalici si sbaglia di grosso. Non saranno quattro vigliacchi a impedirci di portare avanti le nostre battaglie politiche. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati quanto prima e chiamati a rispondere delle proprie azioni. La libertà politica e il rispetto delle idee altrui non sono negoziabili. Noi continueremo, a testa alta e con ancora maggiore determinazione, a lavorare per Massa, per la Toscana e per tutti gli italiani. Le minacce le lasciamo ai codardi. Noi ci mettiamo la faccia, sempre".

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