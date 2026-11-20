Il mercato del Centro storico è un punto di riferimento per molti montelupini e non solo con i suoi prodotti freschi e chilometro zero: frutta, verdura, miele, carne

L’amministrazione comunale ha scelto di proseguire la sperimentazione avviata nel novembre 2025 per altri otto mesi. Nella delibera in cui si è decisa la proroga della sperimentazione è stata approvata anche una nuova planimetria degli spazi,

La scelta nasce dai risultati del primo anno. Il mercato in centro ha ottenuto una buona risposta, sia in termini di gradimento sia dal punto di vista commerciale, da parte di cittadini ed esercenti.

L’azione fa parte del più ampio progetto dell'Amministrazione per l'animazione e la riqualificazione del centro cittadino e per il sostegno alle attività produttive, ed è inserito nel progetto di miglioramento "IN-CENTRO" del PIAO 2026-2028.

Il confronto con chi vive il mercato ogni settimana ha orientato le modifiche. Il 6 ottobre 2026 l'Amministrazione ha incontrato gli esercenti titolari di posteggio e le associazioni di categoria, che hanno confermato il buon andamento del mercato e suggerito alcuni aggiustamenti alla planimetria.

Le novità della nuova planimetria

conferma di del posteggio di corso Garibaldi all’incrocio con via Baccio da Montelupo;

inserimento di due nuovi posteggi di 3x4 metri in corso Garibaldi;

spostamento e ridimensionamento dei posteggi in piazza della Libertà

Le modifiche servono a migliorare la convivenza del mercato con le iniziative che si svolgono durante l'anno in centro storico e a ospitare nuovi posteggi di piccole dimensioni (ad esempio 3x3 o 3x4 metri). Le autorizzazioni già in essere vengono riconfermate, per dare continuità alla sperimentazione e stabilizzare l'offerta commerciale.

Altro obiettivo del nuovo periodo è specializzare, per quanto possibile, le categorie merceologiche, differenziando l'offerta tra corso Garibaldi e piazza della Libertà e mantenendo un equilibrio tra commercio alimentare e produttori agricoli.

Per ampliare il numero degli esercenti che potranno occupare i posti aggiuntivi sarà a breve pubblicato un nuovo bando.

I nuovi otto mesi permetteranno di valutare con maggiore completezza gli esiti dell'azione intrapresa.

«In questo primo anno abbiamo avviato diverse azioni di valorizzazione del centro storico, previste nel progetto IN CENTRO. Penso all’inaugurazione e apertura di Risorti – Spazio Culturale, quale luogo di incontro, aggregazione e riferimento per le attività rivolte alla comunità e ai giovani; la riorganizzazione del piano eventi, una nuova modalità di gestione delle soste vicino al centro storico, interventi di manutenzione della pavimentazione del centro, il completamento e l’apertura al pubblico dell’area del castello e ovviamente la sperimentazione di un mercato alimentare il mercoledì mattina. Occorre tempo per valutare gli esiti di questa azione, ma le risposte sono positive. Sono convinto che i mercati rionali o simili siano un’occasione di animazione del centro, ma anche di incontro fa persone e di presidio. Ora si tratta di attuare gli aggiustamenti necessari per farlo funzionare al meglio», afferma il sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa