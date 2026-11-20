Nuova vita per il palazzo della polizia locale in piazza San Matteo. Il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha ottenuto un importante finanziamento per la riqualificazione del palazzo della polizia locale, l'edificio che si affaccia sulla torre di San Matteo. L'azienda Usl Toscana centro, tramite il centro regionale accessibilità, ha approvato la graduatoria definitiva dell'avviso pubblico dedicato ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), rivolto ai comuni toscani.

"Il contributo assegnato al nostro Comune è di oltre 92 mila euro – spiega la sindaca Linda Vanni - a fronte di un progetto dal costo complessivo di oltre 240 mila euro. L'intervento punta a rendere l'edificio più accessibile e fruibile per tutti i cittadini, in particolare per le persone in condizione di disabilità, per gli anziani e per chi ha difficoltà motorie. Un'attenzione che contraddistingue la nostra amministrazione, come dimostra l'intervento al nuovo parco giochi di San Romano".

L'edificio è stato sede della polizia locale fino al febbraio 2025, quando un'infiltrazione d'acqua ha reso inagibili le scale esterne. Si tratta di un luogo di servizio pubblico, collocato in uno dei punti più riconoscibili del centro storico, che, grazie agli interventi previsti, diventerà un presidio più accogliente e più aperto alla comunità.

"Questo risultato conferma la direzione che abbiamo scelto: un paese in cui accessibilità e inclusione non siano parole, ma interventi concreti sugli spazi che viviamo ogni giorno - dichiarano la sindaca e la vicesindaca Irene Cavallini -. Ringraziamo la Regione Toscana e il centro regionale accessibilità per l'attenzione dedicata a un tema che riguarda tutte le persone. Siamo inoltre contente di poter restituire alla polizia locale un edificio completamente riqualificato con spazi idonei sia come uffici che come locali adibiti a spogliatoio".

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa

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