"È scontro aperto sui tempi e sulle regole del Consiglio Comunale a Santa Croce sull’Arno. A denunciare quello che definiscono un vero e proprio stratagemma dell’Amministrazione per limitare il dibattito in aula sono i gruppi consiliari di minoranza". Così in una nota Vincenzo Oliveri, capogruppo "Asma Indipendente", che prosegue: "Fino a poco tempo fa, a Santa Croce esisteva una consuetudine consolidata — un vero e proprio "patto tra gentiluomini" — in base al quale le interrogazioni e le interpellanze venivano presentate prima della riunione dei Capigruppo e poi discusse tutte, senza limiti di tempo, per dare spazio ai problemi reali del paese" è riportato nella nota.

"Recentemente, però, il sindaco ha deciso unilateralmente di cambiare passo, imponendo con tono duro l’applicazione rigida dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale, che fissa un tetto massimo di un’ora per discutere tutte le interrogazioni e interpellanze, rinviando le restanti alla seduta successiva. Poiché in una sola ora è impossibile affrontare seriamente le tante segnalazioni dei cittadini, la minoranza ha deciso di applicare a sua volta il Regolamento alla lettera: l’art. 24 consente infatti di presentare interrogazioni e interpellanze fino a 5 giorni prima della convocazione del Consiglio, anche dopo la riunione dei Capigruppo. Nell’ultimo Consiglio Comunale si è così assistito a una scena emblematica: prima di iniziare, il sindaco ha rimproverato pubblicamente il consigliere Vincenzo Oliveri per aver presentato un’interpellanza dopo la riunione dei capigruppo, parlando di una violazione del "patto tra gentiluomini" e definendola "urgente" (quando in realtà non era affatto un atto urgente). Subito dopo, ha chiesto al Segretario Comunale di cronometrare esattamente 60 minuti e, allo scadere del tempo, ha interrotto la discussione dicendo: 'Mi dispiace, ma il tempo è finito'".

"Ma chi è stato il primo a rompere il "patto tra gentiluomini"? – dice Oliveri – Non certo l’opposizione, che ha semplicemente reagito a una chiusura imposta dall’alto, usando gli strumenti previsti dal regolamento. E non finisce qui: per impedirci di presentare atti nei 5 giorni precedenti al Consiglio, come previsto dall’art. 24, l’Amministrazione ha adottato un nuovo espediente. Mercoledì 18 novembre si è tenuta la riunione dei Capigruppo e già il giorno successivo, giovedì 19, è stata inviata la convocazione del Consiglio Comunale. Una tempistica fulminea, mai vista nelle precedenti amministrazioni, studiata apposta per tagliare i tempi tecnici alla minoranza.

Che senso ha presentare interrogazioni o interpellanze che poi, passata un’ora, vengono rinviate al prossimo Consiglio Comunale? Così perdono interesse e valore – prosegue il consigliere –. I cittadini vogliono conoscere le risposte dell’Amministrazione: rimandare tutto significa non avere il coraggio di rispondere e mancare di rispetto a chi si è rivolto alle minoranze perché i propri problemi vengano affrontati e risolti.

Credo che dietro queste mosse ci sia la volontà di evitare il confronto su ciò che non funziona a Santa Croce. Il Sindaco ha forse paura a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze? Cosa devono pensare i cittadini di questo atteggiamento? Forse si aspettava che l’opposizione portasse in aula solo elogi all'Amministrazione? Possono cronometrarci in aula o bruciare i tempi delle convocazioni, - conclude Vincenzo Oliveri - ma non riusciranno a silenziare la voce dei santacrocesi: troveremo comunque ogni strada possibile per portare alla luce i problemi del nostro territorio".

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