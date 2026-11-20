Il pomeriggio di Domenica 29 novembre, alle ore 16:30, il Coro «Monsignor Cosimo Balducci» presenterà un concerto nell’ambito della 55ª Mostra-Mercato del Tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi, che avrà luogo nel delizioso e suggestivo ex Monastero della Ss. Trinità, conosciuto come Oratorio della Misericordia, situato nelle vicinanze del Palazzo Comunale, in via Pietro Rondoni. Le voci del coro e dei suoi solisti: Michela Mazzanti (mezzosoprano), Sandro Innocenti (baritono) e Cristiano Benedetti (tenore), si esibiranno sotto la direzione del maestro Pietro Consoloni, accompagnati talvolta al pianoforte dal maestro Leonardo Ricciarelli. Il programma del concerto, dal titolo “Potenza corale drammatica e mistica”, offrirà all’ascolto brani mariani e composizioni che traggono ispirazione dalla figura di san Francesco d’Assisi, fino ad arrivare ad alcuni cori operistici che si fanno preghiera.

L’evento, inserito nel programma delle iniziative che accompagneranno la chiusura della manifestazione enogastronomica, offrirà ancora una volta una nuova occasione di incontro per rendere viva la città di San Miniato, attraverso non solo la musica ma anche la riscoperta di luoghi suggestivi che la città offre, talvolta riservati e appartati, e per questo sconosciuti al grande pubblico, che meritano invece di essere valorizzati, visitati e vissuti: uno tra tutti proprio l’Oratorio della Misericordia, in cui sono conservati degli affreschi, uno del XIV secolo raffigurante la Madonna col Bambino e altri di Cosimo Ulivelli, un pittore di scuola barocca. La chiesa, detta della Misericordia, fu concessa alla Confraternita di Misericordia di San Miniato nel 1818. In essa sono contenute anche opere di pittori del ‘900, figli illustri della terra di San Miniato, come Bissietta (pseudonimo di Giuseppe Fontanelli) e Dilvo Lotti, la cui arte viene spesso associata alla corrente dell’Espressionismo Europeo; inoltre sono presenti le opere di altri artisti locali contemporanei: Luca Macchi e Sauro Mori.

L’evento musicale, con ingresso gratuito, è patrocinato dall’Amministrazione Comunale, dalla Fondazione San Miniato Promozione e dall’Associazione Cori della Toscana.

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