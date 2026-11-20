La CISL Siena, insieme alle categorie della Funzione Pubblica (CISL FP) e dei Pensionati (FNP CISL), parteciperà al presidio a difesa del Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi. Un’iniziativa per ribadire la centralità dei presidi ospedalieri territoriali e il diritto alla salute delle comunità della Valdelsa. Per la CISL, il mantenimento del Punto Nascita di Campostaggia non rappresenta una battaglia di campanile, ma una scelta strategica di politica sanitaria e sociale. Privare un territorio vasto come la Valdelsa di un servizio così essenziale significa penalizzare le giovani famiglie, compromettere la sicurezza delle partorienti e dei nascituri e innescare un pericoloso effetto domino sull’intero presidio ospedaliero, impoverendolo di competenze e attrattività.

"Siamo al fianco dei cittadini, delle istituzioni locali e, soprattutto, degli operatori sanitari che ogni giorno garantiscono professionalità e dedizione nonostante le crescenti difficoltà", dichiara la CISL Siena. "I parametri stabiliti oltre dieci anni fa con il DM 70 del 2015 potevano avere una logica in quel contesto, ma oggi risultano del tutto inattuali di fronte al drastico calo demografico e alle mutate esigenze della sanità di prossimità. Il tema della denatalità e del rispetto dei parametri numerici non può essere, quindi, affrontato con la sola logica dei tagli lineari. Serve, più in generale, una visione che investa sul potenziamento degli organici, sulla valorizzazione del personale medico, ostetrico e infermieristico e sull’integrazione tra ospedale e servizi sul territorio".