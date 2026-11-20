Una donna salvata dall'annegamento in un sottopasso allagato è tornata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara per ringraziare personalmente gli uomini che le hanno salvato la vita. La visita si è svolta nella mattinata del 20 novembre, a nove giorni dall'intervento di soccorso.

L'episodio risale all'11 novembre, quando la donna era rimasta intrappolata nella propria automobile all'interno di un sottopasso invaso dall'acqua. Il livello era in rapido aumento e la situazione presentava un concreto rischio di annegamento e ipotermia. Decisivo l'intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco, che era riuscita a raggiungerla e a portarla in salvo.

L'incontro al Comando dei Vigili del Fuoco

Accolta nell'aula didattica del Comando, alla presenza del personale in servizio, la donna ha incontrato il capo squadra Alessio Tosi e gli altri componenti della squadra intervenuta: Cristiano Mazzanti, Alessandro Ghironi, Giacomo Tovani e Maurizio Guadagnucci.

Nel corso dell'incontro ha ripercorso i momenti dell'emergenza e rivolto ai soccorritori il proprio ringraziamento. Il racconto ha suscitato commozione tra i presenti.

All'iniziativa ha partecipato anche il comandante provinciale Giuseppe F. Di Maria, che ha sottolineato il significato dell'incontro: "È stato un momento toccante e di condivisione, che mette in evidenza la professionalità e l'abnegazione delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco".

La giornata si è conclusa con una fotografia insieme ai soccorritori, come testimonianza della riconoscenza della donna nei confronti del personale del Comando di Massa-Carrara.

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