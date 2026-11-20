Migliaia di persone sono scese in piazza in Toscana per lo sciopero generale del 20 novembre, proclamato dalla Cgil. Le manifestazioni hanno coinvolto lavoratori, pensionati e studenti a Firenze, Pisa, Siena e Massa Carrara, con cortei distinti e rivendicazioni che hanno riguardato salari, sanità, welfare, istruzione e costo della vita. A Firenze, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, il corteo della Cgil ha raccolto 70mila partecipanti. Oltre 2mila persone hanno invece preso parte alla manifestazione autonoma promossa da sindacati di base, collettivi studenteschi e altre realtà.

Firenze, 70mila al corteo della Cgil

La manifestazione della Cgil ha attraversato le vie del centro fino a piazza del Carmine, dove si sono svolti gli interventi conclusivi. Il numero di 70mila partecipanti è stato comunicato dagli organizzatori dal palco. Il segretario generale della Cgil provinciale, Bernardo Marasco, ha definito l'appuntamento "in termini di contrasto alle politiche governative, la più grande manifestazione che si ricordi" a Firenze, richiamando anche le mobilitazioni del 2002 e il Social Forum.

Alla manifestazione ha partecipato anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha parlato di una piazza unita dalla richiesta di risposte concrete al governo. "Oggi è una bellissima manifestazione, basta vedere la quantità di persone che ci sono, tutte unite da un messaggio molto chiaro, che vogliono risposte vere, concrete per i nostri cittadini che questo governo non sta dando", ha dichiarato.

Funaro ha indicato tra le principali questioni aperte sanità, caro vita e politiche abitative, aggiungendo che "esserci come istituzioni e come cittadini è fondamentale".

Dal palco è intervenuto anche Pino Gesmundo, segretario confederale nazionale della Cgil, secondo cui la mobilitazione ha coinvolto lavoratori, studenti e pensionati in diverse città italiane. "La risposta è una risposta imponente, mi sento di dire", ha affermato, collegando la protesta alla richiesta di condizioni di vita più dignitose e agli effetti dell'inflazione, dei costi energetici e dell'aumento della spesa.

Gesmundo ha inoltre replicato alle critiche rivolte alle manifestazioni: "Potrai fare l'ottavo, il nono decreto sicurezza, ma noi saremo nelle piazze a rivendicare il nostro diritto a manifestare, a protestare". Il dirigente sindacale ha ribadito la condanna della violenza, sostenendo che i partecipanti fossero lavoratori, studenti e pensionati impegnati a rivendicare i propri diritti.

Firenze, il corteo autonomo di studenti e sindacati di base

Parallelamente alla manifestazione della Cgil si è svolto un corteo promosso da sindacati di base, studenti e altre realtà riunite nell'Assemblea per lo sciopero. Partito dalla Fortezza da Basso con circa 1.500 partecipanti, il serpentone ha superato le 2mila presenze nel corso della mattinata.

In apertura campeggiava lo striscione "Fermiamo il sionismo con la resistenza". Tra le bandiere erano presenti vessilli palestinesi e tricolori. Gli studenti hanno portato cartelli con le scritte "Più istruzione, meno distruzione" e "Da ogni scuola ad ogni strada ci riprendiamo tutto", in continuità con le occupazioni che nelle settimane precedenti avevano interessato diversi istituti cittadini.

I due cortei si sono ricongiunti temporaneamente, prima di separarsi nuovamente. La manifestazione autonoma ha quindi proseguito verso il centro, passando dalla prefettura e raggiungendo piazza Santissima Annunziata, dove si è svolta un'assemblea dei collettivi studenteschi.

Petardi davanti al Consiglio regionale e fumogeni davanti alla prefettura

Durante il percorso sono stati accesi alcuni fumogeni davanti a Palazzo Medici Riccardi, sede della prefettura. Sull'asfalto è comparsa la scritta "Soldi alla scuola". Successivamente, davanti al portone del Consiglio regionale della Toscana, a Palazzo del Pegaso, sono stati esplosi due grossi petardi a breve distanza l'uno dall'altro. Altri due sono stati fatti esplodere in piazza Santissima Annunziata.

La manifestazione si è conclusa dopo un ulteriore passaggio nella zona di piazza Brunelleschi. Durante il corteo i partecipanti hanno scandito slogan contro il governo e le politiche sulla scuola, tra cui "contro la scuola dei padroni, 10, 100, 1000 occupazioni".

La contestazione all'accordo del 12 novembre

Uno dei principali elementi di contrapposizione tra il corteo autonomo e la Cgil ha riguardato l'accordo quadro sulla rappresentanza firmato il 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil con le associazioni datoriali. I manifestanti hanno esposto lo striscione "Accordo 12 novembre: basta sacrifici per i lavoratori, basta regali ai padroni".

Un rappresentante dell'Assemblea per lo sciopero ha definito l'intesa "un accordo neocorporativo, perché blinda la rappresentanza, impedisce alle altre organizzazioni sindacali e ai lavoratori della base di esprimersi se non all'interno" delle organizzazioni firmatarie. Le critiche hanno riguardato anche la distanza tra le rivendicazioni dei manifestanti e i partiti di centrosinistra.

La Confederazione unitaria di base di Pisa ha criticato la firma della Cgil, giudicata "assurda e pericolosa", soprattutto per il riferimento al codice Ipca, ritenuto responsabile dell’erosione del potere d’acquisto dei lavoratori. Pur precisando che "la Cgil non è il nostro nemico", il sindacato ha contestato "tutte le scelte intraprese, dalla firma dei contratti con erosione del potere di acquisto agli accordi sulla rappresentanza, che determineranno una sconfitta sia sul versante salariale e contrattuale sia per quanto concerne una pratica democratica nei luoghi di lavoro". Ha inoltre paventato il rischio di ulteriori restrizioni al diritto di sciopero.

Bruciata un'immagine della Banda Bassotti

Nel corso della giornata, i Collettivi Autorganizzati Universitari (Cau) hanno inoltre bruciato un'immagine della Banda Bassotti raffigurata con i simboli di Cgil, Cisl e Uil mentre stringe la mano a Mr Monopoly, identificato con Confindustria. In una nota, i Cau hanno contestato l'accordo del 12 novembre, criticando in particolare le previsioni su salario e recupero dell'inflazione. Il collettivo ha annunciato una nuova mobilitazione a Roma per il 12 dicembre (leggi qui la notizia).

Pisa, palloncini con vernice contro le forze dell'ordine

Anche a Pisa migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni per lo sciopero generale. Il corteo più numeroso è stato quello promosso dalla Cgil, seguito dalla manifestazione dei collettivi studenteschi e della sinistra radicale. Le due iniziative sono confluite nei pressi della Torre pendente, davanti all'auditorium Toniolo dell'Opera della Primaziale pisana, dove era in corso un convegno comunale. Durante il presidio dei collettivi studenteschi sono stati lanciati palloncini contenenti vernice bianca, che hanno colpito e macchiato le divise degli agenti di polizia (leggi qui al notizia).

A Siena 5mila in corteo: preoccupazione per Mps

Circa 5mila persone hanno partecipato a Siena alla manifestazione promossa dalla Cgil. Al centro del corteo, oltre alle rivendicazioni su salari, carovita e sanità pubblica, le preoccupazioni per le crisi occupazionali del territorio e soprattutto per il futuro del Monte dei Paschi di Siena. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente della Provincia Agnese Carletti e il consigliere regionale Simone Bezzini.

Il segretario generale della Cgil Toscana, Rossano Rossi, ha descritto la situazione economica senese come una "tempesta perfetta", sottolineando il rischio di conseguenze sull'occupazione, sulla rete degli sportelli e sull'indotto legato a Mps. "Questa storia costerà posti di lavoro, costerà occupazione, costerà buon credito", ha dichiarato, chiedendo al Governo garanzie concrete e non soltanto rassicurazioni verbali. La segretaria provinciale della Cgil, Alice D'Ercole, ha denunciato un progressivo deterioramento dell'economia locale: "Questo territorio vive da due anni una condizione di drammatico declino, con posti di lavoro cancellati, cassa integrazione che esplode e persone che vivono in condizioni di povertà e deprivazione". D'Ercole ha inoltre criticato la legge di Bilancio, ritenuta insufficiente a sostenere famiglie e lavoratori, chiedendo maggiori risorse per sviluppo, sanità e scuola.

Massa, oltre 5mila partecipanti al corteo

A Massa oltre 5mila persone hanno preso parte alla manifestazione promossa dalla Cgil. Il corteo, partito alle 9 da piazza Garibaldi, si è concluso in piazza Palma. Alla mobilitazione hanno partecipato lavoratori, giovani e studenti, anche in occasione della giornata internazionale di mobilitazione studentesca.

Ad aprire la manifestazione uno striscione con la scritta "Il futuro è adesso, no al riarmo". Tra le rivendicazioni, maggiori investimenti nella sanità e nel welfare, salari e pensioni adeguati, scuole efficienti e misure per affrontare il costo della vita. Non sono mancate le critiche al governo, accusato dai manifestanti di privilegiare la spesa per gli armamenti rispetto ai servizi pubblici e alle politiche sociali. La manifestazione si è svolta senza particolari criticità

A Viareggio 150 studenti in corteo. Protesta anche il liceo Stagi di Pietrasanta

Circa 150 studenti hanno partecipato questa mattina al corteo organizzato a Viareggio. La manifestazione è partita da piazza Mazzini e ha raggiunto gli istituti superiori, dove si sono svolti alcuni interventi. Al corteo si sono uniti anche gli studenti del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta, in occupazione da mercoledì per denunciare le condizioni della scuola e il mancato rispetto degli impegni assunti dalla Provincia di Lucca. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Pietrasanta, Stefano Giovannetti, chiedendo che "Il Comune abbia un ruolo di confronto attivo e permanente sul futuro della scuola" e sollecitando date certe e programmi definiti per gli interventi. Il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, ha confermato invece il rispetto degli impegni: "I lavori sono in corso al netto del maltempo, nei tempi stabiliti completeremo la messa in sicurezza della scuola sistemando tutti i problemi emersi nel confronto con gli studenti". Pierucci ha inoltre annunciato che il nuovo progetto di ricostruzione dell'immobile sarà presentato entro gennaio, con l'obiettivo di avviare i lavori entro la fine del 2027

I Commenti dalla politica

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto alla mobilitazione della Cgil a Siena, ha contestato le risorse previste dalla legge di Bilancio per la sanità e il finanziamento dei voucher destinati alle strutture private. Secondo il governatore, queste misure rischiano di compromettere il carattere universalistico del servizio sanitario pubblico. Giani ha espresso sostegno alle rivendicazioni sindacali su "caro vita, la tutela dei salari, il lavoro, l'occupazione e la sanità pubblica".

A Pisa era presente anche Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ha criticato il Governo per l'attenzione riservata al riarmo a discapito delle esigenze delle famiglie e dei giovani: "Un Governo che continua a ignorare le migliaia di persone che da mesi riempiono le piazze non è degno di restare al suo posto".

Simone Bezzini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, ha invece espresso il sostegno del gruppo alle mobilitazioni toscane, chiedendo interventi su salari, pensioni, sanità pubblica e istruzione e criticando una legge di Bilancio giudicata "iniqua e inefficace".

Di segno opposto la posizione di Francesco Torselli, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia-ECR, che ha difeso l'operato dell'esecutivo e contestato le motivazioni dello sciopero. Secondo l'eurodeputato, la Cgil manifesterebbe "contro il nulla", senza avanzare proposte alternative. Torselli ha inoltre respinto l'accusa di privilegiare le spese militari a scapito di scuola e sanità, sostenendo che si tratta di capitoli di finanziamento distinti e che le risorse destinate alla difesa sono coerenti con gli impegni italiani nella Nato e con il contesto internazionale. A suo giudizio, le manifestazioni confermerebbero che "il governo Meloni ha fatto e sta facendo bene".

Notizie correlate