Un ambulatorio abusivo di medicina estetica è stato scoperto dalla Guardia di Finanza in un centro estetico della Valdinievole, in provincia di Pistoia. Nell'operazione sono stati sequestrati circa 1.000 prodotti e attrezzature sanitarie e quattro persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Pistoia per l'ipotesi di esercizio abusivo della professione medica.

L'attività investigativa è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Montecatini Terme attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, l'analisi delle banche dati e il monitoraggio dei profili social. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire l'attività di due presunte professioniste di nazionalità polacca, che operavano all'interno della struttura.

La scoperta è avvenuta durante un controllo inizialmente finalizzato a verificare il rispetto della normativa sul lavoro sommerso. Insospettiti dallo stato di agitazione di una dipendente, i militari hanno approfondito le verifiche nei locali, individuando una stanza attrezzata come ambulatorio medico-estetico clandestino. Al suo interno erano presenti le due donne, insieme a un'interprete italiana, pronte a effettuare trattamenti sulle clienti.

Acido ialuronico, botulino e materiale per trattamenti PRP

Gli approfondimenti hanno evidenziato che le due presunte professioniste erano sprovviste dei titoli necessari per esercitare la professione medica in Italia. Nella stanza sono stati trovati numerosi prodotti e strumenti sanitari: fiale di acido ialuronico, siringhe, aghi, lacci emostatici, flaconi di tossina botulinica e provette contenenti materiale ematico, verosimilmente già centrifugato.

Rinvenuta anche una centrifuga destinata ai trattamenti PRP, basati sull'utilizzo del plasma ricco di piastrine. Altro materiale sanitario, presumibilmente destinato a ulteriori trattamenti, si trovava ancora nella valigia di una delle due donne.

Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro penale circa 1.000 prodotti e attrezzature, recanti indicazioni riconducibili alla provenienza polacca. Nel corso dell'intervento è stato coinvolto anche personale dell'Azienda Usl Toscana Centro, che ha effettuato verifiche di natura igienico-sanitaria per gli aspetti di propria competenza.

Quattro persone segnalate alla Procura di Pistoia

Al termine degli accertamenti, quattro persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Pistoia. Le due presunte professioniste sono indagate per l'ipotesi di esercizio abusivo della professione medica, reato previsto dall'articolo 348 del Codice penale. Altre due persone sono state segnalate per concorso nel medesimo reato.

La fattispecie prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 50mila euro.

La Guardia di Finanza precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per tutte le persone coinvolte, resta valida la presunzione di innocenza. Le eventuali responsabilità potranno essere accertate definitivamente soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna

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