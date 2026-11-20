Era all'interno di un centro estetico in Valdinievole l'ambulatorio abusivo di medicina estetica scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pistoia. La struttura, allestita per eseguire trattamenti medico-estetici invasivi, era gestita da due presunte professioniste polacche, prive dei titoli necessari per esercitare la professione medica in Italia. Le due donne sono state segnalate alla Procura di Pistoia per l'ipotesi di esercizio abusivo della professione medica, mentre altri due soggetti sono stati segnalati per concorso nel medesimo reato.

L'indagine è stata portata avanti dai finanzieri di Montecatini Terme nell'ambito di un'articolata attività investigativa, avviata attraverso servizi di osservazione, controlli e pedinamenti, oltre all'analisi delle banche dati e al monitoraggio dei profili social. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire l'attività delle due donne e di individuare il locale in cui venivano effettuati i trattamenti.

La scoperta è avvenuta durante un controllo in un centro estetico, inizialmente finalizzato a verificare il rispetto della normativa sul lavoro. L'agitazione manifestata da una dipendente ha però insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire le verifiche all'interno della struttura, facendo emergere la presenza di un vero e proprio ambulatorio medico-estetico abusivo.

Al momento del blitz, nella stanza erano presenti le due presunte professioniste e un'interprete italiana, pronte a eseguire interventi sulle clienti. Dagli accertamenti è emerso che le donne sarebbero state prive dei titoli necessari per esercitare la professione medica in Italia.

Il locale era attrezzato con numerosi prodotti e strumenti sanitari, tra cui fiale di acido ialuronico, siringhe, aghi, lacci emostatici, flaconi di tossina botulinica e provette contenenti materiale ematico, presumibilmente già centrifugato. Presente anche una centrifuga utilizzata per i trattamenti a base di PRP, il plasma ricco di piastrine.

Complessivamente, sono stati sequestrati penalmente circa mille prodotti e attrezzature, con indicazioni riconducibili alla provenienza polacca. Altro materiale sanitario, presumibilmente destinato a essere utilizzato per ulteriori trattamenti, è stato trovato nella valigia di una delle donne, ancora da sistemare nell'ambulatorio improvvisato.

Durante l'intervento è stato coinvolto anche personale dell'Azienda Usl Toscana Centro, che ha effettuato le verifiche igienico-sanitarie di competenza.

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