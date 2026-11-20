In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l’Azienda Usl Toscana centro aderisce all’ “Open Week contro la violenza sulle donne”, promossa da Fondazione Onda, con una serie di proposte dedicate all’informazione, alla sensibilizzazione e alla prevenzione.

Nell’ambito dell’iniziativa, la Psicologia Ospedaliera dell’Azienda mette a disposizione otto colloqui psicologici informativi sul tema della violenza sulle donne, in programma il 26 e 27 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Gli incontri rappresentano un’occasione per approfondire il tema, ricevere informazioni e trovare uno spazio di ascolto e orientamento. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo e-mail psicologiaclinica.firenzesudest@uslcentro.toscana.it. Nella risposta saranno comunicati l’orario assegnato per il colloquio e le indicazioni relative all’ambulatorio in cui si svolgerà l’incontro.

Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio del 26 novembre, dalle 14.00 alle 17.30, presso l’Auditorium dell’ospedale Santa Maria Annunziata, con l’evento “Dalla fine all’inizio”, dedicato alla memoria, alla consapevolezza e alla prevenzione della violenza di genere. Nel corso dell’appuntamento la Direzione Sanitaria di Presidio, attraverso la direttrice Elettra Pellegrino, presenterà la donazione di una panchina rossa, destinata agli spazi dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Un simbolo dal forte valore civile e sociale, che richiama l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne e rinnova l’impegno collettivo a contrastarlo. L’iniziativa è patrocinata dai comuni di Bagno a Ripoli, Pelago, Rufina e Pontassieve e vedrà la partecipazione delle rispettive amministrazioni comunali, dell’assessora Sandra Baragli del Comune di Bagno a Ripoli e della consigliera comunale Giulia Selvi del Comune di Pontassieve. La panchina è stata donata dalla BCC Banco Fiorentino, tramite l’associazione Osma onlus.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali e l’inaugurazione della panchina rossa. Seguiranno gli interventi: “La panchina rossa: memoria, consapevolezza e prevenzione”, un reading a più voci curato da Simone Bellucci e dalle ostetriche Ginevra Colucci, Ilaria Migliarino e Valentina Valentini; “Oltre la violenza visibile: riconoscere i segnali”, a cura di Elisabetta Guidi, dedicato alle forme di violenza meno immediatamente riconoscibili; “Storie di donne e memoria: la vicenda di Rossella Casini” incontro con Sabrina Sezzani, autrice del libro Storia e non storia di Rossella Casini – La donna che non mi hanno lasciato diventare; “Dalla prevenzione alla cultura del rispetto” a cura delle ostetriche Elena Brachettl, Paola Soldi e Dianora Torrini.

Con l’adesione all’Open Week di Fondazione Onda, l’Azienda Usl Toscana centro rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura del rispetto e nella costruzione di una rete di attenzione e sostegno. Informazione, ascolto e riconoscimento dei segnali di violenza sono strumenti fondamentali per favorire la prevenzione e accompagnare le donne verso percorsi di consapevolezza e tutela.

Fonte: Ausl Toscana Centro