Dal 24 novembre al 15 aprile prende il via al Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato la rassegna Sognare Teatro Scuola, 29 repliche in matinée per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il cartellone, suddiviso per fasce d’età, propone spettacoli che affrontano tematiche diverse, stimolando nei nei bambini e nei ragazzi curiosità, riflessione e apertura verso nuove prospettive. Un percorso pensato per accompagnarli alla scoperta dei molteplici linguaggi della scena, dal teatro d’attore al teatro di figura, fino alle esperienze che intrecciano teatro e proiezioni, offrendo al contempo spunti di dialogo e approfondimento.

La stagione 2026/27 è organizzata dal Teatrino dei Fondi, Centro di produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, ed è sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Il 24 novembre alle 10 i riflettori si accendono con 'Tippi e Toppi' di NATA Teatro, uno spettacolo in italiano e in inglese sull’amicizia e il rispetto delle differenze.

Il 3 dicembre Matutateatro porta in scena 'Piccolo principe', rileggendo con due attori e un musicista l’incontro nel deserto tra un aviatore e il piccolo protagonista del racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Il 18, 21 e 22 dicembre il Teatrino dei Fondi presenta il nuovissimo lavoro Ippopotami a Natale, un’avventura tra che con ironia e tenerezza racconta l’incontro tra due desideri lontani e la gioia di ritrovarsi.

Il 12 e 13 gennaio Cattivi Maestri riprende una fiaba dei Grimm con 'Cuore di ferro e il principe ranocchio'. Tra oggetti di scena e canzoni dal vivo, due cantastorie raccontano la vicenda di una principessa alle prese con una promessa fatta a un ranocchio. Il 19 gennaio KanterStrasse rilegge il romanzo di Manzoni in 'I promessi sposi. Providence, Providence, Providence'. La storia di Renzo e Lucia assume la forma di una graphic novel in bianco e nero per raccontare come il potere condizioni la vita delle persone comuni.

Il 21 e 22 gennaio I Guardiani dell’Oca presentano 'Robin Hood nel castello di Nottingham', coinvolgendo le piccole e i piccoli spettatori, dai 3 anni, nelle imprese di Robin e dei suoi compagni attraverso pupazzi e sagome.

Il 2 e 3 febbraio il Teatrino dei Fondi porta in scena 'Ettore e Achille' per le scuole secondarie. A partire dall’istante del duello, i due eroi ripercorrono la guerra di Troia dal proprio punto di vista, alternando prosa, versi dell’'Iliade' e ironia. L’11 e 12 febbraio, con 'L’insolito Cappuccetto Rosso' del Centro R.A.T. / Teatro dell’Acquario di Cosenza, il cacciatore si improvvisa investigatore per scoprire che cosa sia accaduto davvero nel bosco. Il 23 e 24 febbraio va in scena 'Pierino e il lupo' del Teatro della Tosse: una vecchia quercia racconta la fiaba musicale di Prokof’ev mentre le marionette dei protagonisti prendono vita dalle pagine di un grande libro.

Il 3 marzo Teatro Invito presenta 'Nardo il ghepardo alle Zoolimpiadi', la storia di una squadra di corridori molto diversi tra loro che, allenandosi per la gara, scoprono il valore della collaborazione. L’8 marzo Proscenio Teatro racconta 'Pollicino Dorè' attraverso lo sguardo e il gioco di un bambino, tra gag, pupazzi e proiezioni delle incisioni di Gustave Doré.

Il 10 e 11 marzo il Teatrino dei Fondi propone 'Cani, gatti e principesse', in cui la principessa dei cani e il principe dei gatti si innamorano e devono fare i conti con l’antica rivalità tra i loro regni.

Il 16, 17 e 18 marzo sarà la volta dello spettacolo 'Il segreto del buio' del Teatrino dei Fondi, la storia di due sorelle che si prendono cura di un piccolo barbagianni diventa un racconto sulla paura della notte e sul coraggio di attraversarla. Il 23 e 24 marzo un’attenzione alla legalità con 'Cosa losca': l’indagine di due funzionari sulle attività di un’organizzazione criminale apre una riflessione sulle mafie, sulla legalità e sul coraggio di Peppino Impastato.

L’8 e 9 aprile La Contrada presenta Il brutto anatroccolo. Un pennuto in blues. Tre interpreti, pupazzi e musica blues raccontano con pochissime parole il percorso di un anatroccolo che impara ad accettarsi. La rassegna si chiude il 14 e 15 aprile con 'Il giovane principe e la verità' di Teatro Libero Palermo. Per sposare la figlia di un contadino, un principe parte alla ricerca della verità e, tra incontri ed enigmi, scopre il valore del dubbio e delle domande.

Per gli spettacoli è previsto inoltre un progetto di educazione alla visione, tenuto da operatori teatrali qualificati con incontri per le alunne e gli alunni, prima e dopo lo spettacolo in classe, e un confronto con il cast artistico in teatro.

Con 'Sognare Teatro Scuola' si rinnova l’invito e l’attenzione alle nuove generazioni per un percorso costantemente rinnovato nel corso degli anni per rendere il teatro un luogo familiare, di riflessione, di confronto,

Fonte: Quaranthana - Teatro Comunale di San Miniato