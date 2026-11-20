Prosegue nell'Empolese Valdelsa il ciclo di incontri “Mondi Complicati. Letture e riflessioni sulla sostenibilità ambientale”, promosso dalla delegazione Cesvot di Empoli. Il programma prevede tre appuntamenti, dal 24 al 26 novembre, dedicati ad alcuni temi centrali del dibattito ambientale: energia, turismo, clima e trasformazioni del territorio.

Nucleare e rinnovabili a Montelupo Fiorentino

Il primo incontro è in programma martedì 24 novembre alle 18, al MMAB Museo Archivio Biblioteca di Montelupo Fiorentino, in piazza Vittorio Veneto 11. Al centro dell'iniziativa il tema "L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili", affrontato insieme all'autore del libro Giuseppe Onufrio, introdotto dal giornalista Michele Baldini.

Il confronto ripercorrerà il dibattito sulla produzione energetica e il rapporto tra nucleare e fonti rinnovabili, tornando anche al referendum del 1987, che segnò una tappa importante nella storia energetica italiana. A distanza di quasi quarant'anni, la questione è tornata al centro della discussione pubblica.

Turismo e ambiente a Castelfiorentino

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 25 novembre alle 18 alla libreria Libri&Persone di Castelfiorentino, in via Matteotti 10.

Il tema sarà "Il turismo che non paga", con l'autrice Cristina Nadotti, introdotta da Elisa Turiani di Legambiente Toscana. L'incontro affronterà le conseguenze del turismo sui territori e si interrogherà sulla sostenibilità degli attuali modelli di sviluppo turistico, a partire dalla questione dell'iperturismo.

Clima e storia dell'Empolese Valdelsa

Il ciclo si concluderà giovedì 26 novembre alle 18 nella sala soci Coop Centro di Empoli, in via Raffaello Sanzio 199. L'appuntamento, dal titolo "L'ambiente nell'empolese Valdelsa dall'età etrusca ai giorni nostri", vedrà gli interventi di Leonardo Terreni e Alessandro Mazzanti.

L'iniziativa proporrà una lettura delle trasformazioni ambientali del territorio nel corso dei secoli, approfondendo il rapporto tra condizioni climatiche, insediamenti umani e sviluppo urbano.

Partecipazione gratuita e iscrizioni

Tutti gli incontri inizieranno alle 18 e saranno seguiti da un aperitivo, pensato anche come occasione di confronto e socializzazione tra i partecipanti.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è necessario iscriversi separatamente per ciascuna data attraverso il sito del Cesvot. Per ulteriori informazioni e assistenza nelle prenotazioni è disponibile il numero 338 6773386.

Fonte: Ufficio Stampa

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