Raccontare la gioia, la soddisfazione, la scoperta, sentirsi parte della propria comunità attraverso gli occhi delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi nella 'Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza' che si celebra il 20 novembre di ogni anno: questo il contesto e lo spirito con cui è stata inaugurata la 'Mappa del Consiglio delle Bambine e dei Bambini', in piazza Don Giovanni Minzoni.

La ‘Mappa’ racconta i luoghi storici della città, dai monumenti ai nuovi spazi nati in città che possono attrarre maggiore interesse nei giovani, realizzati da Simone Frasca, mentre le ragazze e i ragazzi hanno creato i simboli e una piccola descrizione per i vari luoghi scelti (visualizzabile scansionando un QR code) e oggi è stato svelato tutto il percorso.

Presenti all’iniziativa il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, l’assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti, consigliere e consiglieri dell'ormai uscente Consiglio delle Bambine e dei Bambini, e ai 4 ‘Sindaci per un giorno’ attualmente in carica. La cerimonia è cominciata con la scopertura della ‘Mappa’ e l’intervento del primo cittadino.

“Con l'inaugurazione di oggi manteniamo l'impegno delle bambine e dei bambini verso questo luogo d'approdo verso la città, ossia la piazza di fronte alla stazione ferroviaria. Dopo il progetto Come ti Vorrei, che ha visto centinaia di giovani immaginare una piazza a loro misura, il primo tassello è questa mappa dedicata ai luoghi di aggregazione e di attrattiva per l'infanzia e l'adolescenza - ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi. - C'è tanto lavoro dietro con il Consiglio delle Bambine e dei Bambini e desidero ringraziare ogni persona che ha contribuito in questo percorso che si concretizza adesso con una mappa fisica. Empoli è una città a misura di bambino ed è giusto che queste qualità vengano mostrate anche a chi arriva in treno o in bus e desidera scoprire le tante attività dedicate alla popolazione in età scolastica. Abbiamo dei momenti dedicati, come i festival Germogli e Leggenda, ma soprattutto tanti luoghi fisici dove poter dedicarsi alle attività di studio, svago e divertimento".

“Questa mappa rappresenta molto più di un semplice strumento per orientarsi: è il segno concreto del passaggio del Consiglio delle Bambine e dei Bambini nella nostra città e della traccia che il loro impegno, le loro idee e il loro sguardo lasciano nella comunità - ha aggiunto l’assessora Maria Grazia Pasqualetti - Ascoltare le bambine e i bambini significa riconoscere loro un ruolo attivo nella vita della comunità e dare valore alla loro capacità di osservare, proporre e contribuire al cambiamento.

"Non è un caso che questa mappa trovi spazio proprio nella piazza di fronte alla stazione: un luogo di passaggio, di incontro e di accoglienza, che rappresenta uno dei primi biglietti da visita della nostra città. È bello che proprio qui ci sia un segno tangibile di Empoli Città delle Bambine e dei Bambini, un messaggio che racconta a chi arriva e a chi parte quanto crediamo nel protagonismo delle nuove generazioni e nel valore di una città capace di guardare il mondo anche attraverso i loro occhi”.

Nelle numerose attività svolte dal ‘Consiglio’, le consigliere e i consiglieri sono stati accompagnati dal personale dipendente del Servizio Scuola del Comune di Empoli a visitare i nuovi spazi nati in città, come DesTEENazione EVV (Comunità adolescenti, Empolese Valdarno Valdelsa) nell’Antico Ospedale San Giuseppe (via Luigi Paladini), La Redazione di Scomodo Empoli all’ex cinema La Perla (via dei Neri, 5) e la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Palazzo Leggenda (via Paladini snc). Un tour molto interessante.

Un percorso pieno di attività, sotto la guida esperta, attenta e gentile della facilitatrice Anna Sarfatti – affiancata da colei che sarà la nuova facilitatrice del ‘Consiglio’, Luisa Carretti: “La mappa dei siti di Empoli, individuati come i più significativi per i bambini, è il felice risultato dell’impegno biennale del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Interessante che questo prodotto sia nato dall’esigenza espressa dai Consiglieri di avere luoghi di incontro a loro destinati. La mappa è quindi la testimonianza del dialogo tra bambini e amministrazione che ha portato i suoi frutti”.

L’inaugurazione della ‘Mappa’ e a seguire la seduta del ‘Consiglio’ che vedrà il passaggio di consegne tra il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’ e molto altro all’interno della seduta, rientrano nella programmazione del festival ‘Germogli - Coltiviamo i diritti dell'umanità di domani', la rassegna di eventi che il Comune di Empoli organizza per celebrare questa ‘Giornata’.

L'edizione di quest'anno è dedicata all'articolo 15 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata nel 1989. L’articolo promuove il diritto dei bambini e delle bambine di stare insieme agli altri, un diritto inalienabile per la crescita dei più piccoli e la promozione della solidarietà e dell'amicizia.

Per il programma di Germogli che prosegue nei prossimi giorni, tutte le informazioni sono reperibili a questo link https://germogli.comune.empoli.fi.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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