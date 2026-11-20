​Le emozioni delle due ruote muovono i turisti verso scenari storici: sabato 6 e domenica 7 dicembre Certaldo sarà teatro di uno spettacolare evento di mountain bike: 'Urban bike racing' prenderà le mosse da Palazzo Pretorio per arrivare nel cuore di Piazza Boccaccio, coinvolgendo anche l’associazione Terra Di Valdelsa, che sostiene l’iniziativa riservando i premi ai vincitori con i prodotti tipici locali del protocollo 'Divinboccaccio'.

I partecipanti si sfideranno lungo un tracciato avvincente che prenderà il via dal cuore del Castello, per scendere in un percorso mozzafiato fino ad arrivare nella centrale Piazza Boccaccio.

​L’iniziativa è promossa dal Gruppo Sportivo Certaldese, in stretta collaborazione con i due gruppi locali di mountain bike del territorio, 'I Motosi' e 'I Bollori'. ​A fare da cornice è la visione condivisa del turismo sportivo come significativo volano economico e turistico per Certaldo e l'intera area.

A questo proposito, l’associazione Terra di Valdelsa esprime grande plauso per manifestazioni di questo tipo, capaci di coniugare passione sportiva, valorizzazione del paesaggio e accoglienza. ​Per testimoniare concretamente il legame tra sport e identità locale, l’associazione Terra di Valdelsa si farà promotrice di una speciale premiazione dedicata ai primi tre classificati di due categorie: bici muscolari e bici elettriche (e-bike).

​I vincitori saranno omaggiati con le eccellenze enogastronomiche del territorio legate al protocollo 'Divinboccaccio' quali: ​vino e bollicine, olio extravergine d'oliva e cipolla di Certaldo. ​Tre elementi identitari che l’associazione Terra di Valdelsa si impegna a promuovere in ogni contesto ed evento finalizzato alla valorizzazione territoriale e all’informazione agroalimentare e turistica.

​Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, natura e buona tavola, pronti a vivere un fine settimana all'insegna dello sport e delle eccellenze toscane.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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