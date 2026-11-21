'Un gusto speciale, un dono che resta'. Con uno slogan dall'alto valore simbolico FolieNoir lancia la propria campagna di affiancamento alle attività di Fondazione Ant Franco Pannuti Ets. La cioccolateria artigianale di via Natale Ciampi a Prato, guidata dal maestro cioccolatiere Vincenzo Iarriccio, assieme ad Arianna Marazzotta, ha infatti deciso di contribuire ai progetti sul territorio di Ant attraverso la produzione di un albero di Natale di cioccolato, al latte o fondente, di colore verde.

Il soggetto di cioccolato si troverà in vendita sia nel laboratorio di via Ciampi, che negli spazi di via Ferrucci di Ant, e contribuirà a sostenere le attività della Fondazione nel campo dell’assistenza domiciliare e della prevenzione oncologica. Per ogni albero Onda di colore verde venduto dal 19 novembre al 31 dicembre, infatti, FolieNoir devolverà cinque euro a Fondazione Ant.

In questo modo l'attività pratese intraprende un percorso in cui la responsabilità sociale entra a fare parte delle scelte dell’impresa, attraverso il sostegno a progetti capaci di generare valore per le persone e per la comunità.

“Folienoir prende forma dalla ricerca sul cioccolato, dalla cura della materia prima e dall’attenzione per ogni dettaglio – spiegano Iarriccio e Marazzotta -. Ma crediamo che un’impresa possa scegliere anche dove indirizzare parte del valore che genera. Da quest’idea nasce la collaborazione con Fondazione Ant Franco Pannuti Ets: il primo progetto attraverso cui Folienoir affianca alla propria attività un impegno concreto di responsabilità sociale”.

All'interno del laboratorio di via Natale Ciampi ci sarà un intero totem dedicato alla collaborazione con Fondazione Ant. Un modo per dare risalto al progetto congiunto e per raccontare con attenzione e trasparenza la finalità sociale dell'iniziativa. L'albero Onda di colore verde è già prenotabile o acquistabile, e sarà corredato dal solito elegante packaging che caratterizza le creazioni di FolieNoir.

“Voglio ringraziare FolieNoir sia per l'idea che per la qualità dell'iniziativa – commenta Benedetta Leoni, responsabile della delegazione di Prato e Pistoia di Fondazione Ant -. Un'azienda che sta dimostrando particolare attenzione alle attività della Fondazione, visto che partecipa anche al Paniere delle Eccellenze con tavolette di cioccolato, dragées, nocciolato e scorzette. L'auspicio è quello che tanti cittadini possano sostenere questa bella sinergia, nata nel nome della solidarietà. D'altronde ci avviciniamo al Natale e l’assistenza domiciliare non si ferma. Anzi, questo è il periodo dell’anno in cui i malati si sentono più soli. Grazie alla generosità di aziende e cittadini possiamo quindi dare maggior supporto a chi ne ha bisogno”.

Ricordiamo che nel negozio di via Natale Ciampi la cittadinanza, oltre agli alberi di Natale di cioccolato, potrà trovare anche la consueta produzione commerciale di FolieNoir con soggetti natalizi a forma di palline e pupazzi di neve. E ancora dragées, praline, torte moderne, monorigine. Dal 1° dicembre il negozio resterà aperto sette giorni su sette.

“Con questa iniziativa vogliamo restituire qualcosa al territorio, che ci ha accolto con così tanto entusiasmo, passione e calore – concludono Marazzotta e Iarriccio -. E diamo il via a un cammino che ci vuole vedere sempre più impegnati nel sociale”.

Fonte: Ufficio Stampa

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