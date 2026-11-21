Le due formazioni, appaiate a quattro punti in classifica, si affrontano domenica 22 novembre a Fontevivo

La Patrie Etrusca Basket torna in campo domenica 22 novembre alle ore 18 a Fontevivo, dove affronterà il San Paolo Ostiense Roma nella nona giornata del Girone C di Serie B Interregionale. Le due squadre condividono la stessa posizione in classifica, con quattro punti, e sono entrambe alla ricerca di una vittoria per rilanciare il proprio cammino in campionato.

Il San Paolo Ostiense è una società storica del panorama cestistico romano, fondata nel 1959 e caratterizzata da una particolare attenzione alla crescita del settore giovanile. La valorizzazione dei talenti del vivaio rappresenta uno degli elementi centrali del progetto sportivo, come dimostra anche la composizione dell'attuale rosa, che affianca giocatori giovani ad atleti di maggiore esperienza. Alla guida della formazione capitolina c'è Carlo Colella, tecnico che ha contribuito al percorso di crescita della società fino alla Serie B Interregionale.

Tra i principali riferimenti offensivi figurano Francesco Paolini, classe 2007, e Tristano Cecchini, classe 2005. Nel roster sono presenti anche Valerio Terrasini, che come Paolini ha maturato esperienze in Serie B Nazionale con la LUISS, e Federico Scordari, esterno classe 2008. Completano il gruppo, tra gli altri, Eugenio Amanti e Federico Loi, giocatori che garantiscono maggiore esperienza alla formazione romana.

Il San Paolo Ostiense ha ottenuto finora due vittorie e cinque sconfitte. Tra i risultati più significativi figura il successo per 94-75 contro la Stella Azzurra Viterbo, mentre nell'ultimo turno la squadra di Colella è stata sconfitta in casa dall'Olimpia Legnaia per 60-63.

Anche La Patrie Etrusca arriva all'appuntamento con l'obiettivo di tornare al successo. Nell'ultima trasferta i biancorossi hanno mostrato segnali positivi sul piano offensivo, riuscendo a costruire buone soluzioni di tiro. Per migliorare il rendimento sarà però necessario intervenire soprattutto sulla fase difensiva, aumentando l'intensità e limitando le opportunità concesse agli avversari.

La sfida di Fontevivo mette dunque di fronte due formazioni appaiate a quattro punti, entrambe intenzionate a migliorare la propria posizione in classifica e a trovare maggiore continuità nei risultati.

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