Ha solo 7 anni, ma ha già una voce che incanta. La piccola Caterina Marchetti, di Barga e allieva del Centro d’Arti di Gallicano, diretto da Debora Lemetti, è una dei finalisti nazionali del Tour Music Fest.

Dopo aver superato le selezioni regionali con una performance che ha colpito la giuria per intonazione, espressività e presenza scenica, Caterina si è guadagnata un posto tra i finalisti di tutta Italia e dal 27 novembre, giorno dedicato alla categoria baby singer, potrà esibirsi davanti a una giuria di professionisti del mondo della musica, tra cui discografici e vocal coach.

Grande la soddisfazione al Centro d’Arti di Gallicano, che già in passato aveva visto tra i finalisti altri allievi e dove Caterina studia canto da due anni con la vocal coach Monica Pera, seguendola nella preparazione vocale e artistica

Un risultato quindi importante se si pensa che alla finale parteciperanno oltre 600 artisti e band provenienti da 13 Paesi europei, distribuiti in 18 categorie artistiche, tra cui cantanti, cantautori, rapper, band, musicisti, DJ, produttori e junior.

Dal 21 al 29 novembre infatti a San Marino, tra il Teatro Titano, l’Auditorium Little Tony e il TMF Center si sfideranno i finalisti, selezionati nelle tappe italiane, per conquistare il titolo nazionale di categoria e poter accedere cosi alla fase internazionale dove si confronteranno, alla Finalissima del 29 novembre, con i finalisti provenienti dagli altri 13 Paesi europei per il titolo di "Artist of the Year".

In programma oltre 60 eventi, esibizioni dal vivo e masterclass gratuite con professionisti del settore e docenti, tra cui Kara DioGuardi, Phil Palmer e Valerie Orth del Berklee College of Music

"È una bambina con un talento naturale e una determinazione incredibile per la sua età - racconta la coach Monica - e a prescindere dal risultato siamo già orgogliosissimi di lei perché arrivare in finale nazionale a soli 7 anni e ad un contest cosi importante per tutti noi è già una vittoria"