I carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno celebrato oggi, 21 novembre, la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma, insieme all'85° anniversario della battaglia di Culqualber e alla Giornata dell'Orfano, dedicata ai figli dei militari scomparsi.

La cerimonia si è svolta alle 11 nella chiesa di San Michele in Borgo, dove don Salvatore Glorioso ha officiato una messa alla presenza delle autorità civili e militari della provincia, dei familiari dei carabinieri, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale carabinieri e di numerosi cittadini.

Al termine della funzione religiosa, dopo la lettura della Preghiera del Carabiniere, è intervenuto il comandante provinciale, colonnello Ivan Boracchia, che ha ringraziato i partecipanti e ricordato il significato della ricorrenza per l'Arma.

Nel suo intervento, Boracchia ha sottolineato come il 21 novembre rappresenti un'occasione per richiamare i valori che caratterizzano il servizio dei carabinieri, dalla fedeltà alle istituzioni al coraggio, fino alla solidarietà e all'attenzione verso le persone in difficoltà.

Un passaggio è stato dedicato alla memoria dei militari caduti in servizio e alle loro famiglie, con un pensiero rivolto in particolare a quanti affrontano le conseguenze della perdita di un proprio caro.

Il comandante ha inoltre invitato i militari a considerare la celebrazione della Virgo Fidelis come un momento per rinnovare il proprio impegno al servizio della collettività, sia nei piccoli centri sia nelle città.

La giornata ha rappresentato anche l'occasione per ricordare la battaglia di Culqualber del 21 novembre 1941, combattuta in Africa orientale durante la Seconda guerra mondiale. Nello scontro il 1° Battaglione carabinieri e zaptiè mobilitato fu protagonista della difesa del caposaldo, riportando gravissime perdite.

Per il comportamento tenuto durante la battaglia, alla Bandiera dell'Arma dei carabinieri venne conferita la seconda Medaglia d'oro al valor militare.

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