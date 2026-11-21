Modifiche alla circolazione a Carmignano per una serie di interventi sulla rete elettrica e fognaria, con chiusure temporanee e sensi unici alternati in diverse strade del territorio comunale. I provvedimenti interesseranno soprattutto la settimana da lunedì 23 a domenica 29 novembre, con alcuni lavori destinati a proseguire fino ai primi giorni di dicembre.

Via Gramsci sarà chiusa al traffico per tutta la prossima settimana, con limitazioni progressive dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, per consentire l'installazione della nuova rete elettrica. Il divieto non riguarderà i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sempre per gli interventi alla rete elettrica, sarà istituito il senso unico alternato dalle 8 alle 17 in via Bartolini, nel tratto compreso tra la cabina Enel e via San Giuseppe; in via San Giuseppe, tra via Bartolini e via del Cimitero; e in via del Cimitero, fino al numero civico 55.

Ulteriori limitazioni riguarderanno via Buricchi, dove i lavori si svolgeranno in due fasi. Dal 23 al 30 novembre, dalle 7 alle 18, sarà attivato il senso unico alternato in prossimità del civico 35 per la posa dei cavi elettrici. Giovedì 26 e venerdì 27 novembre, invece, la strada sarà chiusa dalle 8.30 alle 18.30 all'altezza del civico 59 per lavori di allacciamento. In questo caso il traffico, anche in direzione Artimino, sarà deviato su via Lazzera.

Dal 30 novembre al 4 dicembre sono inoltre previsti interventi alla rete elettrica in via Baccheretana e via Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra i numeri civici 24 e 36, con circolazione a senso unico alternato dalle 7 alle 19.

Le modifiche alla viabilità interesseranno anche altre zone del comune. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, per lavori di allacciamento alla rete fognaria, sarà chiusa via Carmignanese (SP11), tra i civici 52/b e 60, dalle 8.30 alle 18.30.

Infine, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, nella stessa fascia oraria, sarà interdetto il transito in via Stazione, nei pressi del civico 41. Per raggiungere Artimino e Poggio alla Malva il traffico sarà deviato lungo via Macia, via Elzana e via Arrendevole. Per Comeana sarà possibile utilizzare via Lazzera, mentre per Signa il percorso alternativo passerà da via Vittorio Veneto.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

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