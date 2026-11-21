Nel mese di novembre 2026 le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono di assumere complessivamente 6.240 lavoratori, il 7% in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (-450 unità).

Il dato d'area riflette una flessione diffusa, seppure con intensità diverse: il calo più marcato si registra a Lucca (-10%), seguita da Pisa (-6%), mentre Massa-Carrara mostra una sostanziale stabilità (-1%). Sul piano settoriale la contrazione interessa sia l'industria (-10%) sia i servizi (-5%), mentre cresce l’agricoltura (+3%). Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta significativo: le posizioni di difficile reperimento sono il 48% a Lucca, il 51% a Massa-Carrara e il 44% a Pisa. Rispetto a novembre 2025 le difficoltà aumentano leggermente a Lucca, mentre diminuiscono a Massa-Carrara e Pisa.

Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di novembre 2026 su un campione di 2.275 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e analizzati dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e dall'Istituto Studi e Ricerche - ISR.

“Il rallentamento delle assunzioni di novembre – afferma Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - non modifica l’impegno di accompagnare le imprese nella ricerca di profili tecnici e specializzati, senza disperdere il potenziale delle nuove generazioni. Governare questa fase significa superare la distanza tra formazione e mondo produttivo, trasformando l’orientamento in una leva per la competitività. È esattamente il senso del nostro impegno accanto agli istituti scolastici, testimoniato anche il prossimo 25 novembre a Pisa con la consegna del Premio ‘Storie di alternanza e competenze’, perché il futuro della nostra economia si costruisce partendo dai banchi di scuola.”

La domanda di lavoro delle imprese lucchesi a novembre 2026 si attesta a quota 2.430 assunzioni, il 10% in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (-270 unità). La contrazione interessa tutti i principali comparti: l'industria registra una flessione del 15% (900 entrate), i servizi del 6% (1.490), mentre il settore agricolo, con 50 assunzioni, ne perde 10 rispetto al 2025. Le imprese lucchesi riservano ai giovani sotto i 30 anni il 33% delle assunzioni programmate, cinque punti percentuali in più rispetto al novembre 2025. Lucca è l'unica delle tre province in cui il mismatch aumenta: la difficoltà di reperimento riguarda il 48% delle posizioni ricercate, due punti percentuali in più rispetto al 2025. La mancanza di candidati resta la principale criticità (28%, stabile), mentre cresce il peso della preparazione inadeguata (17%, +2 punti). Le difficoltà maggiori si riscontrano tra gli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, per i quali il mismatch raggiunge in media il 59%, principalmente per mancanza di candidati, con punte del 69% tra gli operai specializzati nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici.

Ammontano a 1.030 le assunzioni previste in provincia di Massa-Carrara a novembre 2026, in lieve diminuzione (-1%) rispetto allo stesso mese del 2025 (-10 unità). Il dato evidenzia quindi una sostanziale stabilità della domanda di lavoro: l'industria registra una flessione del 5% (380 entrate), mentre i servizi diminuiscono del 2% (620). Le imprese apuane riservano ai giovani sotto i 30 anni il 32% delle assunzioni programmate, quattro punti percentuali in più rispetto all'anno precedente. Il dato più significativo riguarda il mismatch, con la quota di posizioni di difficile reperimento scesa al 51%, otto punti percentuali in meno rispetto allo scorso anno. Il miglioramento è riconducibile soprattutto alla minore incidenza della mancanza di candidati (dal 35% al 27%), mentre la preparazione inadeguata interessa il 21% delle entrate. Permangono tuttavia difficoltà elevate nel reperire alcune figure professionali. Tra i profili dirigenziali e tecnici ad alta specializzazione il 75% delle assunzioni programmate risulta difficile da realizzare. Criticità si riscontrano anche tra gli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, per i quali la difficoltà di reperimento interessa il 63% delle posizioni.

In provincia di Pisa le imprese prevedono di assumere 2.780 lavoratori a novembre 2026, il 6% in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (-170 unità). La contrazione interessa in misura analoga l'industria e i servizi, entrambi in diminuzione del 6%: il comparto industriale conta 850 ingressi programmati, mentre i servizi 1.680. Le assunzioni previste nel comparto agricolo sono 250, in calo del 4%. La quota di giovani sotto i 30 anni scende al 30%. Pisa presenta il mismatch più contenuto dell'area, con la difficoltà di reperimento scesa al 44% delle posizioni ricercate (-6 punti), grazie alla riduzione della mancanza di candidati (28%, -5 punti), mentre resta stabile al 14% la quota legata alla preparazione inadeguata. La domanda più consistente interessa gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine, con 1.040 entrate previste (oltre un terzo del totale) e una difficoltà di reperimento al 41%, pur salendo al 74% per gli operai specializzati nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici. Rilevante anche la domanda di impiegati, professioni commerciali e dei servizi (910 entrate), con una difficoltà media di reperimento del 42%.

Fonte: Ufficio Stampa

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