Venerdì sera, in piazza del Popolo, è stata inaugurata l’edizione 2026 di Olea, la Fiera dell’olio extravergine d’oliva di Montespertoli. Erano presenti tanti cittadini e le aziende agricole del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti delle istituzioni: Roberto Ciappi come coordinatore Città dell’Olio della Toscana e in rappresentanza la consigliera regionale Brenda Barnini, presidente della commissione Sviluppo economico e consigliere regionale e sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika.

L’inaugurazione è arrivata dopo l’incontro tecnico-scientifico delle 15.30 nella Sala del Consiglio, “Sfida ai cambiamenti climatici. Dall’impianto alla gestione dell’oliveta”. L’incontro era dedicato alle strategie con cui l’olivicoltura può affrontare gli effetti del clima che cambia, dalla progettazione dei nuovi impianti alla cura quotidiana dell’oliveta.

Il sindaco Alessio Mugnaini ha aperto la fiera ricordando che quest’anno Olea cade in un momento particolare per il paese: “È l’edizione di un grande anno di cambiamento per il cuore del nostro paese. Un cambiamento che non è solo urbanistico o architettonico, ma profondamente culturale. Ripensare i nostri spazi significa immaginare una Montespertoli più aperta, viva e capace di raccontare le proprie radici guardando al futuro”. Proprio in questo spirito, ha spiegato il sindaco, “Olea 2026 compie un passo decisivo verso la contaminazione con il territorio. La fiera non resta chiusa dentro i confini di un tendone, ma dialoga con tutto ciò che la circonda e diventa un’esperienza diffusa”. Ha citato l’incontro con FORME, il festival di arte pubblica che ha trasformato i muri del centro storico in un museo a cielo aperto. Ha ricordato poi il progetto solidale Olionostro al Centro Culturale Le Corti, lo spazio LOFT19 in via Sonnino e i ristoranti che per tutto il fine settimana propongono menù dedicati all’olio nuovo. “L’olio diventa così il filo conduttore che lega le piazze, le vie, l’arte e la tavola”.

Il secondo obiettivo indicato dal sindaco è allargare il pubblico. Olea, ha detto, non è più soltanto una rassegna per gli addetti ai lavori, anche se il confronto tecnico resta centrale. La fiera oggi si rivolge alle famiglie e ai bambini, agli appassionati di enogastronomia e ai tanti visitatori che scelgono Montespertoli per un weekend tra cultura, paesaggio e sapori autentici. Il primo ringraziamento è andato ai venti olivicoltori presenti, “custodi tenaci delle nostre colline, che anche in annate più complesse di questa portano in bottiglia un’eccellenza riconosciuta ovunque”. Il sindaco ha poi ringraziato la Pro Loco, che ha accolto la sfida organizzativa e l’Associazione Olivicoltori di Montespertoli, che ha sposato il progetto. Ha ringraziato anche i partner tecnici e istituzionali, dalla Regione Toscana alla Città Metropolitana, dall’Unione dei Comuni a Città dell’Olio e Slow Food, insieme ai volontari e agli uffici comunali.

La fiera continua oggi e domani in piazza del Popolo. Sabato il Mercagas, il mercato dei produttori locali, apre alle 8. Dalle 10 alle 19 sono aperti gli stand dei produttori di olio EVO di Montespertoli, con degustazione e vendita. Alle 11 e alle 15 il frantoio Oliomio di Mori-Tem fa la dimostrazione di frangitura “Facciamo l’olio!”. Alle 11.30 c’è la cooking class del Cuoco Contadino Mattia Compagnucci. Alle 16, nella Sala del Consiglio, si tiene la masterclass “L’olio EVO DICIANNOVE 2026” dell’Associazione Olivicoltori e di ANAPOO. Sempre alle 16, al LOFT19, il fotografo Andrea Rontini presenta il suo libro dedicato alla Chiantigiana. Alle 17 il Centro Culturale Le Corti ospita lo srotolamento della sciarpa verde infinita del Comitato Alberi e Natura e l’inaugurazione della mostra di Olionostro. Il progetto unisce i bambini delle scuole e il sostegno al popolo Saharawi. Alle 15.30 parte una visita guidata gratuita ai murales di FORME, che si ripete domenica alle 10.30, con prenotazione all’Ufficio Turistico. Stasera si chiuderà con l'AperiOlea (ore 18:00) organizzato dalla Pro Loco, un apericena a 10 euro con tutti i prodotti del mercagas.

Domenica alle 10.30, in Sala del Consiglio, Slow Food Empolese Valdelsa cura l’incontro “Il lavoro agricolo nei limiti della transizione ecologica”. La frangitura in piazza torna alle 11 e alle 15.30. Alle 11.30 c’è la cooking class del cuoco Enrico Menna. Dalle 15.30 la Pro Loco offre una merenda con castagne, castagnaccio e crostate. Alle 16 si tiene la masterclass sugli oli blend e monovarietali. La fiera si chiude alle 17.30 con il mini corso di degustazione curato da AIRO. Per tutto il fine settimana i ristoranti del territorio propongono menù pensati per l’olio appena franto.

Fonte: Ufficio Stampa

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