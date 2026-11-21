Nella seduta di giovedì 19 novembre il Consiglio comunale di Empoli ha discusso e approvato tutte e quattro le mozioni presentate dal gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra. Gli atti, depositati a giugno, riguardano quattro temi centrali per il futuro della città: l'uso etico delle risorse pubbliche, le scelte energetiche, la questione abitativa e la tutela del verde urbano.

«Siamo molto soddisfatti», dichiara Marco Dicuio, capogruppo di AVS in Consiglio comunale. «Il Comune non può decidere da solo la politica estera, energetica o abitativa del Paese. Ma può scegliere con quali criteri muoversi, quale voce far sentire e quali strumenti mettere in campo. Con queste quattro mozioni abbiamo dato al Consiglio indicazioni chiare e coerenti rispetto alla nostra visione politica. Ringraziamo tutti i gruppi di consiliari di maggioranza e i gruppi di opposizione che questi atti li hanno supportati.»

Banche disarmate: criteri etici per la tesoreria comunale

La prima mozione chiede di inserire, nelle prossime gare per il servizio di tesoreria, criteri premiali per gli istituti che scelgono di non finanziare il settore degli armamenti e che si basano su principi di finanza etica. I criteri dovranno essere qualitativi, proporzionati e verificabili, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sui contratti pubblici.

«Non chiediamo al Comune di vietare alle banche di finanziare l'industria bellica», spiega Dicuio. «Chiediamo di introdurre criteri di responsabilità nella scelta dei propri partner finanziari. Se riconosciamo che il denaro pubblico deve rispettare criteri di responsabilità ambientale e sociale, dobbiamo avere il coraggio di applicare lo stesso principio anche alla pace. Una scelta di Empoli non fermerà il riarmo, ma le politiche pubbliche sono fatte anche di tanti piccoli atti coerenti. E se sempre più Comuni, Regioni e università chiederanno coerenza alla propria finanza, anche il mercato sarà chiamato a rispondere.»

Empoli territorio denuclearizzato

Con la seconda mozione il Consiglio ha espresso una netta contrarietà alla produzione e all'eventuale produzione di energia nucleare sul territorio comunale. L'atto arriva nel momento giusto: la legge delega sul ritorno al nucleare è entrata in vigore a metà ottobre, e ora il Governo dovrà scrivere i decreti attuativi su siti, scorie e controlli.

«La nostra non è un'opposizione ideologica all'atomo», sottolinea Dicuio. «Non siamo contrari alla ricerca, agli studi sulla fusione o alla medicina nucleare. Siamo contrari a questo modello di nucleare energetico. L'Italia non ha ancora un deposito nemmeno per le scorie del passato, i piccoli reattori modulari non esistono come prodotto commerciale maturo e l'uranio dovremmo comprarlo all'estero. Per ammissione dello stesso Governo, nel 2030 il nucleare darà zero kilowattora. Ogni euro e ogni anno spesi su questa strada vengono tolti a soluzioni che funzionano già oggi: rinnovabili, accumuli, reti intelligenti, efficienza. La localizzazione degli impianti non la decide il Consiglio comunale, ma i decreti si scriveranno nei prossimi mesi. Più Comuni si esprimono, più la voce dei territori potrà pesare.»

Questione abitativa: difendere la casa pubblica

La terza mozione parte da un dato preciso. Secondo l'ultimo rapporto sull'Abitare in Toscana, nell'Empolese-Valdelsa ci sono oltre 18.000 case sfitte e circa 7.000 famiglie in difficoltà abitativa. Con questo atto abbiamo espresso contrarietà all'articolo 5 del nuovo Piano Casa del Governo, che spiega le vele per una più facile vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Tra gli impegni contenuti nella mozione ci sono anche un registro comunale degli immobili sfitti e degli affitti brevi costruito con i dati già a disposizione del Comune e nel rispetto della privacy, l'IMU al minimo di legge per gli immobili affittati a canone concordato, più risorse per il Fondo per la morosità incolpevole, insieme agli altri Comuni dell'Unione e un confronto urgente con Ferservizi per recuperare l'ex Ferrotel vicino alla stazione, valutando housing sociale, alloggi a canone calmierato o uno studentato.

«Quando parliamo di casa parliamo di persone che lavorano ma non trovano un alloggio a un prezzo sostenibile, di giovani che rimandano l'uscita di casa, di famiglie in attesa di un alloggio popolare», afferma Dicuio. «In piena emergenza abitativa la risposta non può essere vendere il patrimonio pubblico. Non diciamo che non si debba vendere mai, ma servono limiti chiari e il vincolo a reinvestire ogni euro nella casa pubblica. La mappatura degli sfitti non è una caccia al proprietario: serve a capire quanti immobili sono vuoti, dove sono e quali possono tornare sul mercato. La risposta deve essere più casa pubblica, più affitti sostenibili e più capacità del pubblico di governare la questione abitativa.»

Zona di Rispetto dell'Albero: proteggere le radici nei cantieri

La quarta mozione rafforza il Patto del Verde del Comune. Richiede l'introduzione di una Zona di Rispetto dell'Albero (ZRA), con un raggio minimo di 1 metro dal tronco per qualsiasi albero o arbusto, per tutti i casi in cui le distanze già previste dal Patto non possono essere rispettate. Il rispetto della ZRA dovrà diventare quindi un requisito obbligatorio in ogni appalto con scavi o rifacimento del manto stradale.

Spiega Dicuio: «L'apparato radicale ha bisogno di spazio, ossigeno, acqua e terreno non compattato. Quando viene danneggiato da uno scavo o da un cantiere il danno non si vede subito, ma l'albero si indebolisce per anni. Un albero adulto richiede decenni per crescere: prevenire costa meno che abbattere e sostituire. Vogliamo una regola semplice, chiara e applicabile da chi progetta, da chi autorizza e da chi lavora nei cantieri. Proteggere le radici significa proteggere l'albero, e proteggere l'albero significa proteggere il patrimonio pubblico della nostra città.»

L'approvazione di questi atti è un punto di partenza, non di arrivo. Come Alleanza Verdi e Sinistra seguiremo da vicino l'attuazione di ogni impegno: dalle mappature degli sfitti alle prossime gare per la tesoreria, dal confronto sull'ex Ferrotel alle nuove regole per i cantieri.

Direttivo Alleanza Verdi e Sinistra Empoli

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