L'assessore Vicini: "Risorse fondamentali per il bilancio comunale". Al Governo la richiesta di maggiore autonomia nell'utilizzo dei fondi
Firenze potrebbe superare nel 2026 gli 82 milioni di euro di entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, oltrepassando così i livelli di incasso registrati negli anni precedenti. La previsione è stata illustrata dall'assessore comunale al Turismo Jacopo Vicini, intervenuto a margine degli Stati generali del turismo in corso nel capoluogo toscano.
Le risorse provenienti dal contributo versato dai visitatori rappresentano una voce significativa del bilancio comunale e vengono utilizzate per finanziare diversi servizi cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale.
Tra gli ambiti di intervento indicati dall'assessore figurano la promozione e l'informazione turistica, il trasporto pubblico locale, la cura delle aree verdi e la manutenzione del patrimonio museale. Si tratta di attività che, oltre a rispondere alle esigenze dei turisti, producono benefici anche per i residenti.
Vicini ha sottolineato il peso economico dell'imposta di soggiorno per l'amministrazione fiorentina, evidenziando come gli introiti contribuiscano al finanziamento di servizi utilizzati quotidianamente anche dalla popolazione locale.
L'assessore ha inoltre sollevato la questione dei vincoli normativi che regolano la destinazione delle entrate, auspicando un intervento del Governo per ampliare le possibilità di utilizzo delle somme da parte degli enti locali.
Una maggiore flessibilità, secondo Vicini, permetterebbe al Comune di Firenze di destinare parte delle risorse anche ad altre priorità cittadine. Tra queste, in particolare, l'edilizia residenziale pubblica e le politiche abitative, settori nei quali l'amministrazione potrebbe incrementare gli investimenti qualora venissero modificati gli attuali limiti di legge.
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