“Nel corso degli ultimi tre anni le aggressioni al personale sanitario in Toscana sono aumentate del 30%. Inoltre, la metà delle persone coinvolte ha meno di 30 anni e tra i medici under 30 le vittime sono tutte donne. È una vera escalation, che finora ha risentito poco delle misure di deterrenza messe in atto a vari livelli”.

A dirlo è la dottoressa Lucia Toscani, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine, in vista della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

“I dati diffusi dal Ministero della Salute - prosegue Toscani - sono preoccupanti, con 10 donne uccise in Toscana dal 2025 a oggi e 489 accessi ai Pronto Soccorso dell'Asl Toscana Centro per maltrattamenti”.

Ci sono però anche segnali positivi. “Il primo è una maggiore consapevolezza da parte delle donne, che si traduce in un aumento delle richieste di aiuto. Il secondo è che si comincia a scalfire il muro di inconsapevolezza maschile. Nel 2025 sono cresciute le richieste di aiuto con presa in carico nei 25 centri antiviolenza della regione, mentre le 28 case rifugio hanno accolto 134 donne e 107 minori”.

Un altro elemento particolarmente interessante, e raddoppiato rispetto al passato, è il ricorso ai centri per uomini autori di violenza: “1.555 uomini hanno intrapreso un percorso di recupero e responsabilizzazione. Il percorso parte dal codice rosa accolto al Pronto Soccorso e prosegue con la presa in carico da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Il sistema risponde, ma siamo consapevoli che il fenomeno resta ancora sottorappresentato e che serviranno maggiori risorse”, specifica la dottoressa.

Tornando sul dato delle aggressioni - che fa riferimento al triennio 2022-2025 - Toscani aggiunge che “non sono mai prive di conseguenze: anche un solo attacco verbale è una ferita che deve essere curata e rimarginata. Da qui nascono il burn out e l’abbandono del Servizio Sanitario per soluzioni lavorative riconosciute o sperate come migliori per la propria vita. L’equità non è un atto tecnico, ma una scelta politica e di responsabilità condivisa. Nessuna istituzione, nessun professionista, nessun cittadino può farcela da solo. È tempo di un’alleanza nuova, concreta e coraggiosa: un percorso che tenga insieme dignità, voce, ascolto e prossimità. Si vince insieme per preservare il Sistema Sanitario”.

Fonte: Ordine Medici Toscana - Ufficio Stampa

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