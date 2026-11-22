Sulla A1 Milano-Napoli, sono terminate in anticipo di 12 ore rispetto al cronoprogramma le operazioni previste nell’ambito del progetto di ampliamento, avviate alle 22.00 di venerdì 20 novembre tra Firenze sud e Incisa Reggello. Dal pomeriggio di oggi la circolazione è infatti tornata a scorrere su due corsie per senso di marcia. Nel tratto interessato dalle attività, tra il km 314+400 e il km 317+600 per 3 km complessivi, i veicoli diretti a Bologna da adesso transitano sul nuovo sedime autostradale. Lo spostamento dei flussi consente infatti di liberare il tratto originario della A1 per avviare gli interventi di riqualificazione in linea con quanto previsto dal progetto di ampliamento. I 3 km interessati da questa fase si aggiungono a oltre un chilometro riconfigurato lo scorso ottobre.

Le operazioni portate a termine nel fine settimana hanno impegnato complessivamente circa 150 tra tecnici e maestranze e più di 60 mezzi.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su due corsie su entrambe le carreggiate e si registrano 6 km di coda in diminuzione verso Firenze.

Il progetto di ampliamento tra Firenze sud e Incisa Reggello interessa complessivamente 18 km di A1, con un investimento di circa 1 miliardo di euro e una media di 500 persone impegnate nei lavori. Il nuovo assetto arriva a poche settimane da un altro traguardo significativo per il progetto: il completamento dello scavo della nuova galleria San Donato, che a lavori conclusi ospiterà il traffico su tre corsie in direzione sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

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